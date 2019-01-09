宥勝征服南極想兒子奶臭味

宥勝完成前進南極點的挑戰，昨開心返抵國門。（陳麒全攝）

友善列印
中國時報
報導
宥勝返國後在機場緊緊擁抱女兒蕾蕾。

由橘子關懷基金會所組成的全台首支「前進南極點長征隊」，去年11月13日出發前往南極，歷經1個多月生死交關的極地挑戰，在台灣時間12月23日凌晨5點成功抵達南極點。長征隊隊員劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午平安返抵台灣，擔任夢想導師的宥勝一出入境大門，立即擁抱最愛的女兒蕾蕾和兒子Yolo及奶奶，他父愛噴發直呼：「除了台灣美食，最想念兒子的奶臭味啦！現在只想好好陪陪家人！」

宥勝的老婆「蕾媽」小嫺自小孩出生就捨不得離開孩子，但為了提前見老公一面，特別花了100小時轉機，獨自飛越半個地球前往智利，只為了和他吃一頓晚餐，接他一起回家，宥勝笑說，看到蕾媽的第一個念頭是「妳瘋了嗎？」回過神才問：「小孩呢？」

成為蕭敬騰師弟

南極環境險峻，宥勝坦言好幾次都想要放棄，走的過程一片白茫，只能和自己對話，想些耗時的事，反而不敢想孩子，就怕會太想家，但回到帳棚仍會偷偷看老婆孩子的照片啜泣落淚。

宥勝2019年加入喜鵲娛樂成為蕭敬騰師弟，經紀人Summer特別現身機場給他一個大擁抱。宥勝表示，重回演藝圈如同開啟新的冒險計畫，他將帶著長征南極的磨練和學習迎向新的挑戰，未來會更專注在熟悉的表演領域，拓展演藝事業上的廣度，請大家拭目以待。

(中國時報)

李銘順拿愛兒萌樣催婚老弟 吳姍儒為妹打槍吳宗憲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。