宥勝征服南極想兒子奶臭味

2019年01月09日 01:13 中國時報 林淑娟 、 陳麒全 報導

宥勝返國後在機場緊緊擁抱女兒蕾蕾。

由橘子關懷基金會所組成的全台首支「前進南極點長征隊」，去年11月13日出發前往南極，歷經1個多月生死交關的極地挑戰，在台灣時間12月23日凌晨5點成功抵達南極點。長征隊隊員劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午平安返抵台灣，擔任夢想導師的宥勝一出入境大門，立即擁抱最愛的女兒蕾蕾和兒子Yolo及奶奶，他父愛噴發直呼：「除了台灣美食，最想念兒子的奶臭味啦！現在只想好好陪陪家人！」

宥勝的老婆「蕾媽」小嫺自小孩出生就捨不得離開孩子，但為了提前見老公一面，特別花了100小時轉機，獨自飛越半個地球前往智利，只為了和他吃一頓晚餐，接他一起回家，宥勝笑說，看到蕾媽的第一個念頭是「妳瘋了嗎？」回過神才問：「小孩呢？」

成為蕭敬騰師弟

南極環境險峻，宥勝坦言好幾次都想要放棄，走的過程一片白茫，只能和自己對話，想些耗時的事，反而不敢想孩子，就怕會太想家，但回到帳棚仍會偷偷看老婆孩子的照片啜泣落淚。

宥勝2019年加入喜鵲娛樂成為蕭敬騰師弟，經紀人Summer特別現身機場給他一個大擁抱。宥勝表示，重回演藝圈如同開啟新的冒險計畫，他將帶著長征南極的磨練和學習迎向新的挑戰，未來會更專注在熟悉的表演領域，拓展演藝事業上的廣度，請大家拭目以待。

(中國時報)