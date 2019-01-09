品冠寒冬獻新衣送暖育幼院

2019年01月09日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

品冠（左）昨到育幼院陪院童一起吃點心。（盧禕祺攝）

品冠（右2）昨與老婆一起幫小朋友穿新衣。（盧禕祺攝）

品冠向來愛心不落人後，新年到來，他傳送溫暖能量，8日與服飾品牌UNIQLO一同赴「伯特利」照顧中心，致贈輕暖空氣外套與特級極輕暖羽絨外套，為130名院童添新裝，並帶給院童許多彩色鉛筆、貼紙等新年禮物，他的老婆Jennifer也到場與小朋友打成一片，2人親手幫每位小朋友穿上新外套，場面溫馨。

品冠2年前透過教會朋友得知此育幼院，看到院長夫婦花費畢生積蓄照顧弱勢兒童，十分感動，他憶起第1次到育幼院時，約30坪大的空間擠滿了幾十位小朋友，直呼：「好心疼，為人父母後特別有感覺。」

他表示，兒子、女兒出生後，一定都是給他們最好的，但又想到世界上另一個角落的小朋友可能吃不飽、沒有資源，他也了解到育幼院起初可能資金不足，吃飯都是吃大鍋菜、粥，只有一點肉末，小孩可能營養不良，他現在固定捐款、物資，也呼籲藝人好友「有錢出錢、有物資出物資」。

陶喆夫婦相挺

他曾帶一對兒女、好友陶喆夫婦一同造訪育幼院送物資，「陶喆看到我太太臉書在育幼院的照片，他們覺得很有意義，一起帶了很多物資過去。」當天恰逢陶太太Penny生日，育幼院小朋友特地唱生日快樂歌，讓Penny感動落淚，品冠說：「這就是愛的力量。」並提到「如果有企業幫忙，一定是比我們自己的力量大太多了。」品冠的4歲半女兒近來頻向他詢問：「我想要多1個妹妹。」他笑回：「我有妳跟哥哥2個就夠了，見好就收。」

伯特利照顧中心院長盧秋月表示，院童多數來自原住民家庭，也有漢人、新住民，大多家庭功能不完整、經濟狀況不佳無法負擔托育費。她很感謝Jennifer主動到院裡送物資、關心院童，「送好幾箱奶粉，小朋友至少吃半年」，至今每個月最少去2次，時常致電詢問肉、菜等食物是否足夠，並贈許多牙膏、牙刷等生活必需品，甚至請牙醫到院裡幫小朋友看牙，讓院長相當感動，「真的很謝謝他們。」

(中國時報)