愛紗曝尪送驚喜 周洺甫藏照片煲愛

愛紗去年推出新歌〈梭哈So Hot〉，笑說自己也把青春全梭哈在台灣。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
愛紗和周洺甫（左）結婚將滿3年，感情甜蜜。（資料照片）

愛紗出道將滿19年，去年底推出首支個人單曲〈梭哈So Hot〉，想表達如果有自己的夢想目標，就勇敢「梭哈」下去，她笑說自己也是把青春全梭哈在台灣，甚至還嫁作台灣媳婦，人生全為台灣梭哈。

愛紗和周洺甫結婚近3年，她表示現在相處和結婚前幾乎沒差別，老公個性浪漫，時不時會製造驚喜。有一次她到北京工作，打開行李箱就看到一個信封，裡面裝著周洺甫的證件照，照片背面寫：「記得要想我。」浪漫指數破表，讓她直呼超好笑，也坦言很愛老公的幽默感。

憑衝勁來台發展

她去年為了專心準備新單曲而避孕，現在宣傳告一段落，但輪到周洺甫忙著拍戲，做人只能順其自然，她笑說媽媽完全沒催她，反而外婆時不時問：「什麼時候可以抱愛紗醬的小孩？」還會被媽媽罵：「妳不要再逼她了！」

愛紗從「Sunday Girls」出道，當時憑著一股衝勁，在短短一周內就決定來台發展，「Sunday Girls」解散後，她每天哭，常打國際電話回日本，每個月數萬元薪水都花在電話費上，後來才逼自己苦練中文。

她始終未忘情當唱跳歌手，有了加入「大嘴巴」的機會，她甚至辭掉綜藝節目工作，甘願一年零收入；身材偏肉的她也被要求在一個月內減肥，由於手法太過激烈不健康，讓154公分的她，一度瘦到僅剩39公斤，健檢時被醫生告知營養不良，才讓她正視健康問題。

「大嘴巴」像家人

當時「大嘴巴」要辦第一場簽唱會前，有網友留言威脅要殺她，讓她害怕到幾乎不敢出門，雖然每天都有警察在她家附近巡邏，仍讓她陷入極大恐慌，甚至一度不敢出席簽唱會。

對於「大嘴巴」團員不合導致解散的傳聞，愛紗仍澄清：「就是合約到期，我們很自然的覺得，既然沒有要續約，就是結束了。」表示和懷秋、宗華、40仍保持聯絡。

這次她推單曲找他們錄影片，大家都義不容辭一口答應，她比喻相處10年的「大嘴巴」就像家人，也是一輩子的戰友。

(中國時報)

品冠寒冬獻新衣送暖育幼院 Karencici扮春麗自豪夠氣勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。