愛紗曝尪送驚喜 周洺甫藏照片煲愛

2019年01月09日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

愛紗和周洺甫（左）結婚將滿3年，感情甜蜜。（資料照片）

愛紗出道將滿19年，去年底推出首支個人單曲〈梭哈So Hot〉，想表達如果有自己的夢想目標，就勇敢「梭哈」下去，她笑說自己也是把青春全梭哈在台灣，甚至還嫁作台灣媳婦，人生全為台灣梭哈。

愛紗和周洺甫結婚近3年，她表示現在相處和結婚前幾乎沒差別，老公個性浪漫，時不時會製造驚喜。有一次她到北京工作，打開行李箱就看到一個信封，裡面裝著周洺甫的證件照，照片背面寫：「記得要想我。」浪漫指數破表，讓她直呼超好笑，也坦言很愛老公的幽默感。

憑衝勁來台發展

她去年為了專心準備新單曲而避孕，現在宣傳告一段落，但輪到周洺甫忙著拍戲，做人只能順其自然，她笑說媽媽完全沒催她，反而外婆時不時問：「什麼時候可以抱愛紗醬的小孩？」還會被媽媽罵：「妳不要再逼她了！」

愛紗從「Sunday Girls」出道，當時憑著一股衝勁，在短短一周內就決定來台發展，「Sunday Girls」解散後，她每天哭，常打國際電話回日本，每個月數萬元薪水都花在電話費上，後來才逼自己苦練中文。

她始終未忘情當唱跳歌手，有了加入「大嘴巴」的機會，她甚至辭掉綜藝節目工作，甘願一年零收入；身材偏肉的她也被要求在一個月內減肥，由於手法太過激烈不健康，讓154公分的她，一度瘦到僅剩39公斤，健檢時被醫生告知營養不良，才讓她正視健康問題。

「大嘴巴」像家人

當時「大嘴巴」要辦第一場簽唱會前，有網友留言威脅要殺她，讓她害怕到幾乎不敢出門，雖然每天都有警察在她家附近巡邏，仍讓她陷入極大恐慌，甚至一度不敢出席簽唱會。

對於「大嘴巴」團員不合導致解散的傳聞，愛紗仍澄清：「就是合約到期，我們很自然的覺得，既然沒有要續約，就是結束了。」表示和懷秋、宗華、40仍保持聯絡。

這次她推單曲找他們錄影片，大家都義不容辭一口答應，她比喻相處10年的「大嘴巴」就像家人，也是一輩子的戰友。

(中國時報)