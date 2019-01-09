梁洛施復出改當女魔頭

梁洛施飾演仍在哺乳期的女上司，下屬卻誤把母奶放進咖啡。

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中國時報
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爆笑喜劇片《恭喜八婆》由香港導演彭浩翔挑戰「不可能的任務」，不但集合香港8大女星，更展現快手快編的功力，以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝出新作，力邀之前合作愉快的梁詠琪、楊千嬅、陳靜、邵音音等眾星雲集，去年才宣告復出的梁洛施也一口答應演出喜劇，謝霆鋒父親謝賢則在片中周旋於5位美女之中。

彭浩翔曾在2006年與梁洛施合作電影《伊莎貝拉》，但她生子後淡出電影圈多年，僅在2015年演出張艾嘉執導的《念念》，去年復出後是因在香港逛街時，巧遇彭浩翔和太太，對方立刻邀請她演出，喜劇經驗較少的她一聽聞能挑戰瘋狂賀歲片便立刻同意。

謝賢自謙向新人學習

梁洛施在片中一改往日甜美模樣，扮演女魔頭上司，對部屬脾氣暴躁又凶狠，事件也因她而起，讓一群八婆為了一瓶母奶瘋狂奔波，彭浩翔被問是否重金才說動梁洛施加入陣容，彭浩翔大笑回應：「真的要出錢的話，我給不起，只好換成請她吃一餐囉！」

謝賢已2、3年沒拍戲，笑言：「世界變啦！而我還是一樣，現在反而要向新人學習。」被問和彭浩翔以及劇組合作的感受，他幽默回應：「他是我的後輩，我卻都不敢評論什麼，現在都乖乖聽話。」因拍攝現場相當歡樂，他希望未來還有合作機會。該片預計2月27日上映。

(中國時報)

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