2019年01月09日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

第76屆金球獎收視率出爐，總收視人口為1861萬人（18至49歲成年人），略低於去年的1902萬，創3年來新低。不過收視率百分之5.2卻比去年的百分之5.0增加了0.2個百分比，外媒推估收視率的增加是受轉播頻道NBC也轉播NFL季後賽，引入部分觀影人口所致。

《波希米亞狂想曲》抱走電影戲劇類最佳影片與男主角兩大獎，跌破外界眼鏡，這也讓影帝雷米馬利克（Rami Malek）、監製葛拉漢金（Graham King）領獎時對導演布萊恩辛格（Bryan Singer）隻字未提備受討論。辛格倒是不想被忽略，主動在社交網站寫道：「這實在是一項榮耀，多謝好萊塢外國記者協會。」辛格因爆出多起性侵男子事件遭電影公司解除導演職務。

女神卡卡沒拿下影后，但抱回最佳原創歌曲，典禮結束與未婚夫回家休息，未婚夫在社交網站上貼出卡卡躺在床上裸身蓋被、手握獎座照片，看來心滿意足。另一位寄望奧斯卡再戰的是維果莫天森（Viggo Mortensen），他在《幸福綠皮書》增重20公斤、勤練義大利口音詮釋義裔美籍的白人保鑣，被問增重訣竅，他笑說：「要記得『二不』，不要對甜食說不，也不要對消夜說不。」電影25日在台上映。

(中國時報)