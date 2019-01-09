吳珝陽談愛顯奴性 分合前女友10次

吳珝陽期許今年多打開知名度，有不同戲劇角色演出。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

伊林娛樂藝人吳珝陽在新戲《靈異街11號》飾演恐怖情人，劇中他對女友下毒手，生活中反而遇過恐怖情人，控制狂女友曾要求他住她家，也要求他不能和其他男女友人來往，每次提分手，前女友就一哭二鬧三上吊，2年內分合10次，「我當時以為不分手是對感情負責，事後回想才覺得自己很病態」，他高富帥外型下，談起戀愛便露出奴性，常被友人笑虧是「愛情男僕」。

吳珝陽當年念淡大建築系研究所期間，前女友因缺乏安全感、愛吃醋，要求他隨時電話或傳照片報備行蹤，且禁止他和同公司模特兒、同學往來，他凡事以她為中心，沒了自己，整個人也變得容易「爆炸」。知道自己容易心軟，「我就用電話分手，當面講一定分不掉」，費了好大功夫才斬斷這段感情，「後來我慢慢把朋友找回來」。

《顧家男》哭戲開竅

他外表高䠷有型，骨子裡其實缺乏自信，問起背後原因才吐露原來小時曾遭霸凌。他從小長相清秀，曾被罵娘娘腔，同學常對他惡作劇，例如拿一堆橡皮擦屑從他頭上灑下去，然後說「人妖頭皮屑」，或等他準備坐下來，同學故意把椅子拉掉，害他跌坐地上，他不敢告訴家人，憋到快得憂鬱症，直到念大學才敢說出來。

當時開啟他勇敢說出內心話的契機是，有次他和媽媽到歐洲旅行，媽媽把所有行頭都裝進行李箱，他擔心行李超重挨罰，母子大吵一架。回到台灣，媽媽雖然念他一頓，但覺得他願意把不高興的事說出來也很好，當下他才發現「媽媽懂我」的心情，深刻體會家人的重要性。

他這2年拍了《阿青，回家了》、《前男友不是人》、《我是顧家男》、《萬德浮史貝斯》、《靈異街11號》等作品。他在《我是顧家男》飾演黃健瑋學弟，突然開了竅，哭戲像水龍頭被打開，撕心裂肺哭到連導演都好奇問「怎麼了」。他說，開拍前聽了張惠妹〈身後〉、阿桑〈葉子〉，加上思念2年前去世的爸爸，一時悲從中來。

(中國時報)

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