信義區新食尚 微風南山明開幕

微風南山1F展出花藝大師凌宗湧設計藝術作品「花饗」空中花海，讓網美在各角度自拍都美。（粘耿豪攝）

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中國時報
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微風南山6F展出瑞士藝術家Thierry Feuz作品「Breeze」，讓人觀賞時有如微風徐徐吹過。（粘耿豪攝）
微風超市南山旗艦店將主廚超市概念再升級，以西式料理為主，有現做Pizza、義大利，且可代客料理、代煎牛排。（粘耿豪攝）
透視‧微風南山

歷時2年半籌備，台北信義區全新百貨「微風南山」明天（10日）開幕，全館200個專櫃裡，超過3成是台灣首店，並以餐飲占比45％最高，90家美食中有多達7家米其林餐廳。館內同時擁有全亞洲最大的微風超市南山旗艦店、信義區最大的美食街。微風董事長廖鎮漢表示，微風南山是集團成立18年來第10家百貨，期許「微風南山這把劍愈磨愈好、愈磨愈精彩！」是全台百貨獨家最多、美食占比最高，要在信義區殺出重圍。

為了要把最不一樣的東西帶到微風南山，廖鎮漢透露與日本鐵道購物商場atre談成合作就花8個月，其他還包括有咖啡界APPLE之稱的「Blue Bottle Coffee」禮品快閃店、日本名模梨花的自創生活雜貨品牌「MAISON DE REEFUR」等，堪稱是「天時、地利、人和」，51家店鋪有17個獨家，「符合期待，相當滿意」。

美食占45％ 星級餐廳齊聚

因應微風南山大樓有1.1萬名上班族，他認為美食占45％是「黃金比例」，包括瓦城泰統集團全新品牌「YABI」全球首店、香港素食名店「心齋」台灣首店、有28顆星的香港米其林主廚梁經倫執掌的「Daimon．犇」廚魔館台灣首店，「米其林星星摘不完」。而占地2222坪的微風超市南山旗艦店，更是配足10名廚師，就是要達成廖鎮漢想要的「現場買、現場煮、現場吃」的構想。

引進有趣、非日常的品牌

加上與智崴集團合作引進5D飛行劇院，策略長廖曉喬飛歐洲談下台裔美籍時裝設計師Alexander Wang、法國前衛時裝品牌Maison Margiela的副線MM6、義大利選貨店10 Corso Como Logo Shop等3個獨家精品品牌，廖鎮漢有90％滿意度，剩下10％就是要籌備下一個微風之夜。

執行常董岡一郎表示今年微風南山外觀綴滿立體的梅花，匯集「有趣的、讓人心動的、非日常的」品牌，集團加入微風南山後，今年10店要合攻300億元，較去年220億元再攀升。

策略長廖曉喬控管全館設計、大小環節，開店前1個月茹素、滴酒不沾，昨秒乾58度的金門高粱酒提前慶開幕，她說微風南山定位為「Urban Sanctuary 都市裡的世外桃源」，1F有花藝大師凌宗湧設計藝術作品「花饗」空中花海，6F有她花2年找到、一見鍾情的瑞士藝術家Thierry Feuz作品「Breeze」，得知作品與百貨同名她超驚喜「好巧、是好兆頭」。全館以「暖色木化石、融合元素、自然色調、開放空間，讓人自由放鬆的氛圍，待上一整天也不想走。」

※飲酒過量 有害健康

(中國時報)

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