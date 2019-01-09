精品首店進駐 打造時尚新風貌

2019年01月09日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

微風南山店長高德璇（左起）、微風策略長廖曉喬、董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎和總經理 銎 男昨出席開幕記者會。（粘耿豪攝）

ALEXANDER WANG門店裝潢延續一貫工業風格，營造出街頭感的冷調氛圍。（陳張眾攝）

me ISSEY MIYAKE葉形密褶高領長袖上衣，8600元。（me ISSEY MIYAKE提供）

因影集《慾望城市》竄紅的鞋履品牌MANOLO BLAHNIK，本次也以專門店形式入駐微風南山店，圖為紐約名媛奧莉維亞巴勒莫於日前出席品牌高跟鞋活動。（東方IC）

時尚名媛孫芸芸身著ALEXANDER WANG微風南山限量T恤，為自家引進之品牌打出活廣告，ALEXANDER WANG微風南山T恤，限量50件，7580元。（翻攝自微風精品官方臉書帳號）

10 Corso Como x Maison Margiela系列雙面購物袋，價格店洽。（微風精品提供）

微風南山除話題十足的日系百貨外，時尚精品也是主力。華裔設計師品牌ALEXANDER WANG，由微風精品獨家代理在台開出首家門店，內部裝潢延續一貫的工業風格，並引進男女裝及配件，更為台灣消費者推出50件聯名限量T恤。

備受影集《慾望城市》女主角凱莉喜愛而竄紅的英國鞋履品牌MANOLO BLAHNIK，同樣首度以品牌專門店形式進駐；一旁的英國設計師品牌STELLA McCARTNEY及義大利鞋履品牌Sergio Rossi，則分別改以直營、代理商方式重新登陸台北，義大利品牌VALENTINO亦在此開出全台首家全男裝門店。

而貼合年輕世代的需求，各精品品牌亦選擇透過副線詮釋活力風格，由微風精品引進的Maison Margiela副牌MM6及義大利傳奇選物店10 Corso Como Logo Shop，加上日本設計師三宅一生旗下的me ISSEY MIYAKE、手工巴拿帽品牌Ecua-Andino和日本尼龍休閒包款品牌russet等，均為信義區街頭增添一絲時尚風景。

(中國時報)