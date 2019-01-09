金球獎盛會 女星珠寶拚大膽

克莉絲汀貝爾手腕上閃爍著海瑞溫斯頓51.63克拉Qipao鑽石手鍊，以及34.90克拉Guipure鑽石手鍊（左上小圖、右下小圖），並搭配同牌胸針、戒指，全身約有130克拉。（海瑞溫斯頓提供）

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中國時報
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艾美亞當斯佩戴卡地亞的耳環和手鐲，以18K玫瑰金鑲嵌鑽石，月光石和乳白石英製成，其中手環（小圖，卡地亞提供）是Les Galaxies de Cartier系列。（CFP）
瑟夏羅南戴蕭邦耳環，由34.88克拉的梨形祖母綠和22.79克拉的鉑金鑽石精製而成。（CFP）
琪琪蘭恩戴寶格麗Serpenti系列頂級鑽石頸鍊（小圖，寶格麗提供），由18K玫瑰金與鑽石精製而成。（CFP）

第76屆金球獎雖已落幕，但女星們精心策畫好幾周的穿搭仍值得繼續研究品味。根據權威媒體《好萊塢報導》觀察，今年女星走「大膽風」，從手鐲組合、耳環到項鍊，不同鑽石切割以及寶石混搭，主導了金球獎的紅毯鎂光燈。

祖母綠向來是紅地毯上的熱門選擇。瑟夏羅南就以蕭邦的梨形祖母綠鑽石垂墜耳環，搭配Gucci骨董鉑金晚禮服，襯托她的雪白肌膚。做出另一種選擇的是潔西卡雀斯坦，她的伯爵扇形耳環鑲著紅色石榴石，讓穿著Burberry黑色訂製禮服的她更顯高貴。茱莉安摩爾手上一對蕭邦寬版手鐲以暗紅色寶石製成，與她的妝容完美輝映。

艾美亞當斯也戴了寬版手環，卡地亞Les Galaxies系列由18K玫瑰金製成，鑽石、月光石和乳白石英立體鑲嵌，配上Calvin Klein藍綠色低胸禮服，頗有她在《為副不仁》片中的副總統夫人氣勢。克莉絲汀貝爾穿一襲深V裸色禮服，於肩上巧妙搭配海瑞溫斯頓鑽石胸針、鑽滴耳環，以及一對寬版鑽石手鍊，光彩奪目。琪琪蘭恩用寶格麗的Serpenti玫瑰金鑽石頸鍊配上Dior灰色薄紗禮服，襯托出她的青春甜美。

(中國時報)

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