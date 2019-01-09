台灣大防空汙 PM2.5隨身測

2019年01月09日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣大myAir隨身PM2.5偵測器已於全台myfone門市及myfone購物上架，有單機模式、連線模式，搭配專屬《myAir app》能自動計算出用戶個人的PM2.5年曝露平均值及超標天數外，更能提供個人PM2.5曝露程度的趨勢圖表及生活地圖。（台灣大提供）

近年來，空汙問題受到全球關注，人人聞PM2.5色變，台灣大首創個人隨身空氣品質智慧分析服務，推出「myAir隨身PM2.5偵測器」。總經理鄭俊卿昨（8日）偕同基金會董事長張善政宣布「台灣大myAir公益捐贈計畫-您監測PM2.5 我們就幫您捐25」，未來每銷售1台偵測器，台灣大即捐出25元予台灣癌症基金會，一起對抗PM2.5。

一手精準掌握空氣品質

myAir隨身PM2.5偵測器不僅體積小巧、方便攜帶，還可隨時測量所處環境的空氣品質，搭配專屬《myAir》APP，更能分析記錄個人長期PM2.5曝露量，讓孕婦、銀髮族、孩童等抵抗力較弱或是敏感族群、戶外活動愛好者以及長期戶外工作者、通勤族等空汙高危險族群可一機精準掌握切身空氣品質。

昨日發表會出現立法院、行政院兩位前任院長同台，為空汙議題登高一呼。前行政院長、也是台灣大哥大基金會董事長張善政，正是「myAir隨身PM2.5偵測器」產品服務重要的幕後催生者。而前立法院長王金平目前亦是台灣癌症基金會董事長，兩位當年政壇上相互監督制衡的大老，如今因科技與癌症醫學的新領域再次並肩作戰，兩位政壇重量級人物在選舉過後，再次為民生最大難題PM2.5攜手合作，吸引外界的高度關注。

張善政表示，一般民眾可能以為室內的空氣比室外好，但其實不一定，透過這樣隨身的PM2.5偵測器，才能知道室內室外的空氣品質狀況，以決定開窗與否。他透露在一次偶然的機會裡，和台灣大哥大董事長蔡明忠聊起空氣偵測的觀念，他立即表示，台灣大身為有企業社會責任的公司，必須挺身而出，設法將這樣的觀念與工具普及化，因而催生出個人隨身空氣品質智慧分析服務「myAir」的契機。

重58克 待機達3天以上

鄭俊卿表示，myAir隨身PM2.5偵測器為台灣大創新服務團隊首項自行設計、研發的消費性物聯網產品，歷時1年半的企劃與開發，整合台灣大「軟體」、「硬體」、「雲端」三大重點技術，更從電信大數據出發，實際了解民眾對於空氣品質偵測之潛在需要下誕生，同時搭配電信資費方案，不僅讓台灣大的用戶有更多元的門號方案可選擇，更提供個人預防空汙危害的最佳工具。

myAir隨身PM2.5偵測器重量僅約58克，不僅比名片小、好攜帶、待機時間可達3天以上。單機模式時僅需一鍵即可測量，以燈號數字雙顯示，清晰易懂。搭配《myAir》APP後更提供「超標危害提醒」、「歷史追蹤分析」、「智慧自動偵測」以及「雲端連線服務」等四大功能，為個人建立空氣品質的健康檔案。即日起搭配指定專案，最低可以月租199元，免費帶回家；2月15日前，台灣大用戶也可在myfone直營門巿以1890元的優惠價格（原價2490元）購買單機。

(中國時報)