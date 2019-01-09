2019CES開展 IoT家電續當領頭羊

2019年01月09日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Panasonic今年也在CES上介紹了其HomeX智慧居家平台，猶如智慧管家一樣，能夠簡單操控家中IoT家電。（Panasonic Newsroom提供）

三星昨（8日）在CES上發表了全新一系列的家電及IoT技術，繼續為消費者帶來更進步及便利的智慧家庭生活。（Samsung Newsroom提供）

CES開展，今年各品牌以經典家電延伸並融入IoT技術，例如三星在其智慧家電搭載自家Bixby人工智慧系統；LG推出搭載IoT功能的輕乾洗機、精釀啤酒機，ThinQ AI技術也再升級；Panasonic發表HomeX智慧居家平台，為智慧家庭生活再邁進一步。

三星今年以IoT、5G及AI技術為中心，推出各種全新搭載智慧功能的家電，其SmartThings app自推出SmartThings Cloud以來，註冊用戶數已成長220%，2019年版的QLED量子電視、高階電視產品及冰箱等智慧家電上，還有行動裝置、AI喇叭等注入Bixby人工智慧。Family Hub冰箱也加入全面改版的Family Board，利用冰箱正面的空間與家人進行互動，還可透過Bixby進行搜尋、預設烤箱、或叫Uber等功能，就算是舊機型也能透過更新以使用該功能，讓冰箱同時兼具智慧管家的作用。另外還有全新的滾筒式式洗衣機，SuperSpeed功能能讓用戶在30分鐘內完成洗衣，更可利用Bixby控制智慧功能，像預定偏好的洗衣完成時間或監看使用情形等，讓生活更智慧及方便化。

LG今年最亮眼的莫過於首推的「LG HomeBrew膠囊精釀啤酒機」，只要使用內含麥芽、酵母、啤酒花油和調味的獨家膠囊系統，就可輕鬆透過一鍵啟動，機器即會自動完成從發酵、碳酸化、熟成到侍酒與清潔的一系列流程，更可以APP隨時查看狀態，約2周內即能製作高達5公升的優質啤酒；另外還有主打商品「黑色鏡面玻璃門LG Styler蒸氣輕乾洗機」，內建Smart Diagnosis自我診斷與SmartThinQ智慧功能，可以單一指定語音執行Google Assistant，同時護理4件衣物及1件褲裝，而且LG還有的Smart MirrorAI虛擬客製化服務，以ThinQ Mirror技術即可提供智慧時尚建議與虛擬試衣功能。

(中國時報)