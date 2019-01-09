中國時報
鄧榮坤
球，還在飛
1 冷風撲面而來
漏接一次高飛球
讓跑壘者越過球速轉進二壘
故事就在驚嘆號問號之中
拉出了句點
感覺風有點冷
人生隨球賽進入尾聲
觀眾的鼓譟一遍一遍拍打
輝煌昨日時，昨日
像巴金森氏症的蒼鷺
羞澀於覓食的
姿勢
只能低低飛過草原上空
過濾來自風中的笑聲
2 揮棒姿勢
三成七一打擊率的選手
仍難逃遊走三振邊緣的
揮棒動作
打擊率下滑之後
開始學會沈默
三振是被拒絕上壘的羞辱
祇能拎著似乎長了刺的球棒
低頭，走回休息室
如戰敗的鬥雞
低頭，迴避內外野看臺上
譏諷的眼眸
迴避現場轉播攝影機的
追擊
3 全壘打
當球飛出眼眸時
觀眾的尖叫聲，咬著
球速，如風暴的行成
自投手驚訝的瞬間
貼著風速旋轉
球，依然在飛
又高又遠的速度
外野手螯晃著倒退的姿勢
貼著全壘打牆
讓球從手套上空墜落
投手懊惱捶擊腳下紅土
眼眶中跳出的霧水
暖燙得令人有點
心慌
4 球的浪漫
冷靜是必要的
如約會中男女必須學會等待
而我等待的是直奔而來的
速球
僵局之比數，爭執似乎多餘
如打擊區的白線已越來越模糊
必須學會找尋自己框框的季節
命運在好壞球間遊走
直球遲遲未來
壓低的內角球來了幾回
於投手與捕手設計的陷阱中
在兩好球三壞球的等待中
我看到投手坵上的傲慢
球，以時速一百五十公里速度
穿越本壘板
引爆
(中國時報)