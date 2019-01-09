球，還在飛

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中國時報
鄧榮坤

球，還在飛

1 冷風撲面而來

漏接一次高飛球

讓跑壘者越過球速轉進二壘

故事就在驚嘆號問號之中

拉出了句點

感覺風有點冷

人生隨球賽進入尾聲

觀眾的鼓譟一遍一遍拍打

輝煌昨日時，昨日

像巴金森氏症的蒼鷺

羞澀於覓食的

姿勢

只能低低飛過草原上空

過濾來自風中的笑聲

2 揮棒姿勢

三成七一打擊率的選手

仍難逃遊走三振邊緣的

揮棒動作

打擊率下滑之後

開始學會沈默

三振是被拒絕上壘的羞辱

祇能拎著似乎長了刺的球棒

低頭，走回休息室

如戰敗的鬥雞

低頭，迴避內外野看臺上

譏諷的眼眸

迴避現場轉播攝影機的

追擊

3 全壘打

當球飛出眼眸時

觀眾的尖叫聲，咬著

球速，如風暴的行成

自投手驚訝的瞬間

貼著風速旋轉

球，依然在飛

又高又遠的速度

外野手螯晃著倒退的姿勢

貼著全壘打牆

讓球從手套上空墜落

投手懊惱捶擊腳下紅土

眼眶中跳出的霧水

暖燙得令人有點

心慌

4 球的浪漫

冷靜是必要的

如約會中男女必須學會等待

而我等待的是直奔而來的

速球

僵局之比數，爭執似乎多餘

如打擊區的白線已越來越模糊

必須學會找尋自己框框的季節

命運在好壞球間遊走

直球遲遲未來

壓低的內角球來了幾回

於投手與捕手設計的陷阱中

在兩好球三壞球的等待中

我看到投手坵上的傲慢

球，以時速一百五十公里速度

穿越本壘板

引爆

(中國時報)

羅馬‧媽媽 《我們種字，你收書》新書發表會

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