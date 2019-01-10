歷史會記得！立院答詢 陸委會主委蔡英文：我們的立場，是各自表述一個中國

2019年01月10日 04:10 中國時報 周毓翔 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2001年時的陸委會主委蔡英文。（本報系資料照）

《新聞深喉嚨》精彩片段 北京定義的「九二共識」就是「一國兩制」？

民進黨定調「九二共識」就是「一國兩制」，國民黨昨全力回擊，強調兩者並不相干，並拿出「陸委會主委蔡英文」在立院答詢紀錄回擊現在的「蔡英文總統」，當時的「蔡主委」在立法院解釋「九二共識」時，就是說「我們的立場，是各自表述一個中國。」民進黨則反批國民黨是昧於現實的自說自話。

國民黨提出立法院公報會議記錄，民國89年7月6日，立委陳超明質詢，「台灣的看法，是一個中國各自表述嗎？」蔡英文回答，「我們的一個中國各自表述是在1992年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國。」

調立院答詢紀錄 藍反守為攻

陳超明接著問，「就是說中國大陸講他的中華人民共和國，台灣就說我們的中華民國嗎？」蔡英文答，「對！因為憲法上是講中華民國。」

「如果是你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，會不會變成兩國論？」蔡英文則認為不會，「因為這是牽涉兩岸相對定位的問題，必須兩岸坐下來談。」

國民黨認為，從這個會議記錄就可看出，蔡英文顯然承認談判過程中有「九二共識」的存在，但2016年蔡英文上任總統後，竟拒絕承認「九二共識」，為了扭轉敗選頹勢，才故意將「九二共識」與完全無關的「一國兩制」劃上等號。

吳敦義酸小英 那麼快就健忘

國民黨批評蔡英文為選舉考量，操弄意識形態，聲稱「一國兩制的九二共識」，不符事實，且立場反覆，讓兩岸重回緊張對峙狀態。國民黨主席吳敦義呼籲蔡英文不要忘掉她擔任陸委會主委對於「一中各表」、「九二共識」的正式說明。

吳敦義說，不要做總統兩年就否定了「九二共識，一中各表」的良好基礎，請她回頭看看她答詢陳超明的總質詢，不要用霸氣的要各政黨都不要提「九二共識」，「九二共識」、「一中各表」是歷史事實，也是兩岸和平穩定發展的重要基石，「蔡總統要有正確認知，講實話，不要那麼快就健忘。」

陳超明昨對此表示，如果根據蔡英文當時談話的內容跟脈絡，其實內容就是「九二共識，一中各表」的意思，回顧當年，蔡英文是標準的「換了位子，換了腦袋。」

民進黨反批國民黨 昧於現實

他說，當年台灣經濟一片榮景，大陸相對發展落後，台灣人講話大聲，可能當時蔡才敢拿「一個中國」出來講，但如今大陸經濟發展已經超越台灣，加上歷次選舉民進黨不斷操弄仇中意識形態，導致兩岸關係完全走味了。

對於國民黨的兩岸論述，民進黨發言人何孟樺反批毫無新意，不願面對中共已經片面否定「一中各表」的「九二共識」。這種沒有交集的論點，如何稱為「共識」？顯見國民黨的說法，完全是昧於現實的自說自話。

何孟樺指出，國民黨提及，2015年前總統馬英九在習近平面前談「九二共識」。但刻意不說馬寧可暢談「一中」，卻連「各表」兩個字都說不出口。這種連自己人都不敢對著中共講的說詞，拿來欺騙台灣民眾，國民黨如何贏得人民的信任？

(中國時報)