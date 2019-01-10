批發價每斤貴3元 漲一成！蛋價創20年新高 早餐店年後跟漲

2019年01月10日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

壓不住！雞蛋價格創20年來新高。昨（9）日雞蛋批發價一口氣調漲3元，每台斤從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。早餐店業者直喊，此次漲價相當有感，經營已「感到吃力」，若農曆年後再漲，賣蛋類產品將不敷成本，早餐品項就要跟著調漲，否則只能拿蛋「叫客人自己回去煎」。

業者吃力 喊要客人自己煎

昨日雞蛋產地價每台斤36.5元，等於每公斤60.8元，依據農委會畜產品價格查詢系統統計，已是自1998年有紀錄以來新高價格。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，去年國內一家提供相當比例雞源的種雞場使用疫苗失效，導致雞隻死亡率高，加上823水災蛋雞、種雞的損傷慘重，入冬以來又一直有零星禽流感疫情，天氣變化大、產蛋量差，而且年節將至、需求旺盛，導致供貨吃緊，市場鬧蛋荒，「批發價42元撐了4個多月」，但實在擋不住，必須調漲。

母雞損傷連連 市場鬧蛋荒

早餐店老闆陳小姐表示，上周叫蛋一箱780元，前天便突然漲到840元，供應商反映，因近來非洲豬瘟疫情，讓部分豬肉需求轉向雞肉及雞蛋，且年前糕餅用蛋量大，因此調漲；往年年前每箱漲個20至40元很常見，但現在一口氣漲60元，對於他們薄利經營的早餐店就很吃力。

陳小姐說，農曆年後若蛋價再漲個60元，每箱蛋（約200顆）要價就達900元，一顆蛋成本就達4.5元，目前她賣的早餐加蛋只加5元，將會不敷成本，早餐品項將要考慮跟著調漲，否則「乾脆拿蛋叫客人自己回去煎」。

農委會預估 春節前一周回跌

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，蛋價一次調漲3元是出於產業習慣，這波漲價主要與農曆年節前需求量大增有關，前年戴奧辛、芬普尼毒蛋事件讓蛋價落到每台斤20元出頭，民眾習慣低價容易覺得現在價格高，但價格30至35元都是合理範圍，現在高出一些，愈接近過年需求將愈低，預估年前一周價格就會回跌。

(中國時報)