陸美貿易磋商 今同步發表結果！川普在推特上稱「順利」陸方則語帶模糊

2019年01月10日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

備受關注的陸美貿易磋商昨天下午結束，但罕見的並沒有在當天發布成果，而是在北京時間今天上午同時發表聲明，讓外界霧裡看花。究竟雙方是否達成共識？美國總統川普在推特上發文稱，「與中國的談判進展順利」，而大陸外交部語帶模糊的說，「如果是好的結果，對陸美雙方都有利」。

如果是好的 對雙方都有利

陸美貿易磋商原定7至8日在北京舉行，臨時延長1天，至9日下午才結束。9日大陸外交部例行記者會上，中外媒體關切磋商成果，發言人陸慷表示，「陸方會很快發布結果」，但新華社一直沒有發布新聞通稿。

直到晚間8點多，大陸《環球時報》總編輯胡錫進在推特上用英文寫道，「據我所知，艱鉅的中美貿易磋商在令人愉悅和坦誠的氣氛中進行。由於美方代表已上了飛機，雙方都尚未向外界簡報成果。雙方將在北京時間周四上午同時公布訊息。」

陸慷昨天在外交部例行記者會上，確認本周備受關注的陸美貿易磋商已經結束，稱「陸方會很快發布結果。至於這裡面是否包括下一輪磋商什麼時間、怎麼舉行，也許發布的消息裡會有。」

媒體關注大陸是否認為此次陸美磋商是成功的？陸慷說，「如果是好的結果，對陸美雙方都有利，對世界經濟也是好消息。」

超時談判 意味著更認真

這次磋商比原定時間延長1天，有評論稱，超時談判意味著磋商比預想得艱難。對此，陸慷表示，確實磋商延長了，磋商肯定是雙方都要付出努力的，延長說明雙方確實是在更加認真地進行這次磋商。

相較於陸方的保守說法，美方顯得很樂觀。美國總統川普8日在推特上發文稱，「與中國的談判進展順利」，但未提供細節；美國能源部負責石化能源事務的助理部長溫柏格8日在北京表示，7日開始的談判進展順利。

陸方保守 美方顯得樂觀

路透報導，了解談判情況的人士表示，雙方在大陸經濟的結構性改革以及如何保證大陸政府兌現承諾的問題上分歧擴大。川普政府要求大陸進行結構性改革，以停止竊取和強迫轉讓美國技術。

在磋商期間，大陸8日批准了5種轉基因作物的進口，此舉被一些美國農業業內人士視為一種「善意姿態」，可能會增加大陸對美國穀物的採購。外界認為，讓大陸增加購買美國的大豆、石油、液化天然氣和金融服務，比要求大陸修改要美國公司向大陸企業轉讓技術要更為容易。

(中國時報)