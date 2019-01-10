亞歐股市 連動上漲！延長談判 能源、農業進展不錯

2019年01月10日 04:10 中國時報 許昌平 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易談判加時延長至第三天，9日結束會談，雙方均表達了對於會談結果樂觀的看法，亞歐股市因此上漲；消息來源指出，雙方在能源及農業項目立場已經相當接近，但在其他如結構性改革等較為困難議題上，雙方仍有較大分歧。

這次陸美副部級貿易談判最終加時至9日中午。外界樂觀預期全球兩大經濟體可能達成貿易協定、避免全面衝突，9日亞洲股市因此大幅上揚。

在9日下午結束談判後，美國農業部負責貿易及海外農業事務的副部長麥金尼（Ted McKinney）在代表團下榻酒店向記者評論指出：「我認為會談進展還不錯。對於我們而言，這是一個好的結果。」但他並未透露進一步訊息。

另一名美國官員表示，來到北京的美國貿易代表團結束與大陸官員的會議，在歷經「不錯的幾天後」，周三稍晚返回美國。

本周會談是自美國總統川普與大陸國家主席習近平12月同意90天貿易休戰以來，雙方首次面對面會談。此次會談，美國代表團由美方貿易副代表格瑞斯率領，成員包括美國農業部、商務部、能源部和財政部的次長級以及白宮高級官員等。大陸商務部副部長王受文為陸方團長，不過國務院副總理劉鶴周一參加了陸美談判。消息指出，此次談判結果關係到稍後能否開展更高層級——美國貿易代表萊海澤與劉鶴的談判，如雙方均認本周已取得足夠進展，可能於本月稍晚在華府舉行下一輪部長級會談。

(中國時報)