陸學者直言 川普可能「鋌而走險」 迫使北京讓步！南海、台灣 陸美下階段角力重點

2019年01月10日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

陸美貿易磋商昨落幕，經貿議題雖暫時有解，但南海、台海議題反成兩國角力賽「新火藥庫」。大陸國關學者就直言，在當前面臨多方壓力下，美國總統川普確實可能「鋌而走險」，除在南海採取更多軍事動作，還將藉「軍售」等手段，加大「台灣牌」力度，通過南海與台灣牌交互運用，迫使北京更多讓步。

去年G20「習川會」後的首場陸美貿易磋商期間，美軍麥坎貝爾號駛進南海西沙群島海域，而白宮國安會發言人馬奇斯回應「習五條」，要求勿打壓台灣，種種跡象，都讓外界臆測，川普政府有意藉此，繼續施壓北京。

大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，雖然從川普及美方談判代表等多方說法來看，此次經貿談判結果相對樂觀，但對川普政府來說，這樣的成果還不夠抵銷「內外交迫」的壓力。

「川普需要更多漂亮的成績單」，郭憲綱強調，在面臨政府停擺的困境之際，川普必須將矛頭對外以轉移國內的壓力，而南海跟台灣牌毫無疑問將成為川普施壓北京的兩大抓手。

在南海議題上，郭憲綱直言，從貿易談判期間，麥坎貝爾號駛進南海，很明顯就可以看出，在經貿議題後，美國下一張要打的就是南海牌；相信未來美方軍艦駛近南海海域的頻率與強度都將加大，甚至不排除擴大與相關國家在南海周邊進行軍演。

「當然台灣牌也不會少打」，郭憲綱認為，台灣牌是歷任美國總統制衡大陸最常用的一張牌，川普當然不會輕易捨棄。況且去年兩國爆發貿易戰後，華盛頓頻頻打出「台灣牌」，確實對北京方面產生一定「干擾」。

郭憲綱研判，未來不時釋放「對台軍售」的信號，很可能是美方將採取的作法，當然北京一定會抗議，但坦白說，從過去情況來看，美方通常是「已讀不回」。對川普來說，打台灣牌成本最小，但成效往往可能是最大的。

郭憲綱還提醒，不要忘了去年香山論壇上，北京方面基本上就只談兩件事，一是南海問題，再來就是台灣議題，這就凸顯大陸的在意程度，但可以想見的是，南海及台灣議題將成陸美下一階段的角力重點。

(中國時報)