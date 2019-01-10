陸不接受美強硬 工商界喜憂參半

2019年01月10日 04:10 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易談判9日結束，工商業界看法喜憂參半。工商協進會理事長林伯豐表示，大陸不會接受美國強硬態度，雙方難有共識，可能為全球經濟帶來種傷害；三三會理事長許勝雄認為，至少現在有緩和跡象，學者則認為傳來好消息，只是給彼此留了空間，為後續談判鋪路。

林伯豐指出，談判就是雙邊關係，但美國態度這麼強硬，大陸很難接受，不是這次磋商可解決，甚至短期內都不會有共識，更別說結果。林伯豐評估，接下來世界景氣會變緩、物價會高漲，對全球經濟將造成嚴重打擊；而台灣所處地位很敏感，美國現明顯利用台灣這張牌，政府不能高興太早。

寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，陸美第一輪談判只是相互了解、事務性接觸，美國派出的也只是副貿易代表，接下來還需雙方首長級以上出面，才能慢慢接觸到重點。這次談判大陸多少有讓步，只是大家臆測真正讓步的項目一定還在盤點中。

他分析，當然大陸面對的經濟問題比美國大，願意談的動機更高於美國。但初步來看，目前大陸願意讓步的項目，跟美國想要的還不一致，後面還有得談。

不過，對於雙方談判，許勝雄反倒樂觀，他指出，陸美貿易戰是「七傷拳」，傷人七分、傷己三分，美國本身已受影響，例如蘋果訂單下滑，造成經濟減弱，陸美強權之間的鬥爭，確實還需要相當長得一段時間，但是，「最少現在已經緩和下來」，對全球經濟來說比較正面。

至於台灣企業動向，林伯豐表示，現在大家都減緩了在大陸的投資，但如果全部轉投資東南亞，有一天也會發生貿易逆差，企業鏈的重組必須慎重。台商除非是供應鏈有需求，否則投資都會減緩，包括回台、對東南亞投資；台企投資可能分散各地，不過不會形成一窩蜂情況。

(中國時報)