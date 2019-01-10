陸一面讓步 一面亮出金正恩王牌

2019年01月10日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸與美國華府貿易談判延長一天，美國媒體分析指出，雙方在縮小歧見有巨大進展。大陸一方面在貿易談判讓步，但也透過金正恩來訪，向美國亮出手中的王牌。

《紐約時報》報導指出，美國與大陸皆有盡快達成協議的需求。熟悉川普政府的人說，川普將政績與金融市場表現掛鉤，他當然希望股市穩定下來。面臨國家經濟成長迅速放緩的大陸國家主席習近平，則力求提振商業與消費者信心。

最近大陸重新開始購買美國大豆，並降低對美國汽車的關稅。大陸提出，不再要求外國企業交出寶貴的企業機密，同時前所未見地允許外國資金進入更多行業。

北京希望，這些措施能夠讓川普滿意地宣告勝利，就此結束全球兩個最大經濟體之間的貿易戰。但大陸的提議中包含降低關稅等真正的讓步，而且其承諾非常含糊，會不會照實履行還很難說。

報導指出，就在貿易談判即將結束之際，北韓領導人金正恩8日乘火車抵達北京，與習近平見面。儘管北京方面表示，這兩件事沒有關聯，但金正恩出人意料的到訪無疑是在提醒美國，如果美陸不能就貿易問題「儘快」達成協議，北京可能會把川普政府其他的政策目標變得更難以實現，例如讓北韓解除核武器。

在美陸協商如何結束貿易戰時，北韓可能成為大陸手中很有用的一張牌。因為川普對北韓的關鍵戰略「以制裁施加最大壓力」，需要大陸的配合。北韓90％以上的對外貿易都經過大陸，而且有時還靠大陸提供資金。

(中國時報)