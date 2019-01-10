國民黨重申 九二共識非一國兩制

2019年01月10日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨兩岸政策基本立場（國七條重點）

國民黨主席吳敦義昨在中常會澄清國民黨對兩岸政策基本立場，重申「九二共識」與「一國兩制」完全不相干，中共總書記習近平所指「探索『兩制』的台灣方案」，並非九二共識內涵，蔡總統說不承認九二共識，也是完全不正確的事。

發表「國七條」 闡述立場

吳敦義強調，九二共識與一國兩制兩者不相干，一國兩制難獲台灣多數民意支持，兩岸同屬中華民族，語文相通、文化同脈，目前處於分治狀態，已各自發展出不同社會制度與生活方式，且各具中華文化特色，彼此相互尊重。

吳敦義期待兩岸從事制度競爭，以最佳福國利民制度，增進兩岸人民福祉，「我們很期待，中華民國在民主自由基礎上能繁榮富庶，且兩岸和平是最重要的兩岸政策」。

國民黨昨召開中常會前，由主席吳敦義召集藍營縣市首長針對兩岸交流舉行便當餐會，會上國民黨發布「國七條」，一方面向陸明指一國兩制不獲台灣多數民意支持，一方面指責蔡總統拒絕承認九二共識，現在為扭轉敗選頹勢，竟故意將與「九二共識」完全無關的「一國兩制」畫上等號，並操弄意識形態，號稱反對「一國兩制的九二共識」，非但不符事實，且立場反覆，讓兩岸重回緊張對峙態勢。

兩岸關係 須和平向前行

吳敦義指出，馬政府執政八年期間，正因兩岸有了「九二共識」默契，得以開啟直航、互惠交流，達成外交休兵、比以往增加110國達到164國免簽證、成功取得高雄世運、台北聽奧、花博及世大運、台中花博等主辦權、參與世衛組織大會、國際民航組織大會，更在對等與尊重的前提下，達成歷史性的「馬習會」。

國民黨主張，兩岸關係交流與發展須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流。國民黨人皆熱切期盼雙方能為兩岸的和平穩定發展共同努力，創造互惠雙贏局面。

前總統馬英九昨晚被問吳敦義與藍營縣市長會談強調黨的兩岸論述是「九二共識」，是否是「地方包圍中央」？馬表示，九二共識本來就是我們國家的政策，蔡總統上任後不承認九二共識，造成我們跟大陸關係一再惡化」，吳這樣做非常正確，他完全支持。

(中國時報)