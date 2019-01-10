九二共識 即一家人不說兩家話

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中國時報

國民黨主席吳敦義昨指出，「九二共識」與「一國兩制」兩者不相干，他要求蔡講實話，不要否認「九二共識」這樣的兩岸和平穩定發展基礎。

的確，「九二共識」或許不完美，但卻是兩岸關係的橋梁，是現階段讓兩岸和平穩定發展的基礎，如不要「九二共識」又不提替代方案，是想讓兩岸走向硬碰硬對抗嗎？

蔡英文選擇兩岸對抗路線後，兩年斷五個邦交國、被取消免簽待遇、不能再出席WHA、陸客大量減少導致觀光外匯總收入2年少800億台幣，乃至於最近大陸各省豬瘟疫情嚴重，也因兩岸冰封導致疫情通報中斷，在在說明兩岸不合作，甚至走向對抗，不管從政治、外交、經濟甚至社會安全角度看，對台灣民眾一點好處都沒有。

「九二共識」說到底，就是一家人的共識，兩岸本是一家人，一家人就不說兩家話。本來國際上是無政府狀態，國與國間多半基於自身利益，以現實主義為優先，所以美國總統川普會推翻NAFTA逼加拿大與墨西哥重新談判，反正國力比較強，不用對你客氣。

但當年達成「九二共識」，就因確定兩岸同根生，本是一家人，大陸才會對台灣經濟讓利，每年讓台灣經貿盈順差超出國與國間能承受的範圍而不吭聲。去年全年，台灣對陸貿易順差逾7500億台幣，試問哪個國家能忍受？

再看看兩岸有「九二共識」時，我們邦交國主動想跟大陸建交，大陸為顧及我方感受而拒絕：今天小英說兩岸不是一家人，大陸是否可不顧及台灣民眾，如同美國逼迫小國般，要台灣改變兩岸不公平貿易？

拒絕「九二共識」很簡單，但身為執政黨，拒絕後就要承擔後果，更有義務提出補救與替代方案。光拒絕反對，卻不用應付帶來的衝擊，且讓所有民眾自行承受衝擊，這樣的執政黨，未免也太好當、太不負責任了吧！

(中國時報)

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