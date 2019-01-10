藍首長籲只談九二 別再提各表

2019年01月10日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨中常會前便當會邀各縣市首長討論兩岸政策，圖為花蓮縣長徐榛蔚（前）、雲林縣長張麗善（後左），台東縣長饒慶鈴（後右）出席便當會。（方濬哲攝）

藍營首長「九二共識」一句話

國民黨主席吳敦義昨召集藍營縣市首長到中央黨部便當會，討論兩岸城市交流事務，會中決議成立「兩岸城鄉交流服務中心」，由各縣市派代表組成。此外，針對「九二共識，一中各表」，部分縣市長會後受訪呼籲，以後只談「九二共識」，不再談各表。

吳敦義任內首度召集藍營15名縣市長開會，但未到齊，台中市、苗栗縣都派代理人出席，宜蘭縣、連江縣缺席，嘉義市長黃敏惠則在便當會結束後才出席中常會。

縣市首長外，出席者還有吳敦義、副主席郝龍斌、曾永權，大陸事務部主任周繼祥、前海基會董事長林中森。會中決定成立的「兩岸城鄉交流服務中心」，由周繼祥統籌處理。據知，會中先提供國民黨對兩岸政策基本立場給縣市長，但與會者未在會中討論。

金門縣長楊鎮浯會前表示，由於金門身處特殊地理位置，將採積極做法，因此一方面黨對「九二共識」應有統一口徑、步調與論述，金門角色應更積極一點。

至於「一中各表」，楊鎮浯認為，大陸不會針對文字細節要你回答，會適當尊重我們，但如把模糊空間拿掉，很多交流就難進行。媒體追問，所以還是只講「九二共識」？楊鎮浯回答，「對，民進黨把模糊空間給剝掉，才導致現狀很難維持。」

會後南投縣長林明溱也說，「我們認同九二，提兩岸要有九二共識，不要再談一中各表」。他說，外界誤解習近平談話內容，應好好研究就不會有問題；再表示，現在很少再提「一中各表」，只要不違背當時「九二共識」結論就好。

(中國時報)