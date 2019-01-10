台學者表示 國七條正式反駁蔡！陸學者批 國民黨沒找回黨魂

國民黨中央黨部。（本報系資料照）

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中國時報
呂佳蓉、林勁傑／綜合報導
《新聞深喉嚨》精彩片段　北京定義的「九二共識」就是「一國兩制」？

針對國民黨主席吳敦義重申「一中各表的九二共識」，昨在新聞稿還提及「根據報載習近平表述之九二共識，與原有九二共識完全無關」等說法，大陸涉台人士昨痛批，吳敦義領導下的國民黨還有沒有黨魂？吳敦義連九二共識都不敢踏出去，還談什麼2020？

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國民黨主席吳敦義昨與15縣市長暨代表針對兩岸交流開便當會，吳敦義說，針對近期一中各表的九二共識出現兩方說法。一為中共總書記習近平提及，對一國兩制未來的期待，他說，習近平所提一國兩制與九二共識完全不相干；另一為蔡總統不承認且否認九二共識存在，吳敦義說這是完全不正確的事情。

北京聯合大學台研院兩岸所所長朱松嶺表示，《中華民國憲法》本身是一中憲法，其中《憲法增修條文》前言清楚論述追求國家統一。

國民黨應堅持共謀國家統一，然而，國民黨的兩岸論述離民進黨論述越來越近，現在的國民黨與以前國民黨已有差距。

此外，淡大國際學院院長王高成則認為，國民黨自始便確立守住九二共識為「一中各表」過往立場；同時正式駁斥蔡對「九二共識等於一國兩制」錯誤解讀。

王高成指出，習談話雖在台灣社會產生一些爭議，但國民黨還是遵循既有立場，強調「九二共識一中各表」，回歸過去歷史事實。他說，蔡把習談話扭曲為九二共識就是一國兩制，但細讀習談話，根本沒講九二共識是一國兩制。

王高成說，國民黨不贊同蔡片面解讀與否認九二共識，是擔心兩岸更緊張與倒退，並可能進一步衝突。

(中國時報)

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