擬設「公道伯粉絲團」 走年輕路線！農曆年後 王金平宣布選總統

2019年01月10日 04:10 中國時報 林宏聰 、 王正寧 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

問鼎總統！？ 王金平邀韓國瑜參加感恩餐會

前立法院長王金平角逐2020年總統大選的動作漸趨明朗，最近除了巡迴各縣市舉辦辭歲感恩餐會，凝聚基層支持能量之外，8日更召集幕僚群獻策，有人當場提議參考韓流崛起模式，成立「公道伯粉絲團」，走網紅路線爭取年輕人認同；國民黨立法院黨團立委昨日中午餐敘，據與會者轉述，王金平將在農曆年後宣布參選2020總統。

據了解，王金平前天下午在台北召集幕僚群及友人喝茶聊天，談了將近2個小時，1名與會幕僚透露，王針對是否參與2020總統黨內初選，現場並無明確表示，大家單純「盍各言爾志」，有人提到後續若要有具體行動，必須盡快成立地方組織。

參選2020 幕僚促速行動

王金平2005年參選黨主席時，曾組織各地「金平之友會」，但屬於青壯派的高雄市副議長陸淑美當場提出，從這次韓國瑜颳起韓流旋風看來，選民的型態已與過去截然不同，未來選戰必須要積極導入新思維。

好友建議 透過網路行銷

陸淑美更以最近非常火紅的高雄觀光代言人議題為例，指高市觀光局頭幾波公布的合作名人包括白冰冰、陳文茜、張俐敏、瓊瑤，雖說是鎖定銀髮族客群，但代言人確實年齡層偏高，「大家都知道，年輕人真正喜歡的是安心亞！」

她建議王金平成立「公道伯粉絲團」或「公道伯聯誼會」，透過網路行銷拉抬聲量，也可根據王金平外型設計Q版公道伯角色，吸引年輕人關注；不過，聚會最後並無具體結論，對於實體組織或網路社群的名稱、運作方式還有待後續討論。

但另一方面，王金平基層動員則穩定進行中，除今年元旦與柯P合體主持元旦健走、5日和韓國瑜吃火鍋、昨天和黃偉哲同框外，近來持續舉辦各地感恩餐會，台中、彰化場次已經辦完，接下來11日將在雲林舉辦，17日則預計回到高雄，26日是台南，之後是大嘉義；為此，王金平日前更親赴高雄市府，邀市長韓國瑜出席，韓也當場答應出席雲林和高雄兩場，給足王金平面子。

感恩餐會 地方反應熱烈

白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊替王金平籌畫高雄辭歲感恩餐會，17日將在高雄圓山飯店舉行。蕭漢俊透露，當天飯店5樓場地只能容納62桌，但因反應太熱烈，只好擴大到其他樓層，預計席開80桌，邀原高雄縣區、市區800多位產官學界人士參加。

儘管動作頻頻，但據悉，對於最後是否問鼎2020年總統大位，幕僚群看法不一，有人建議78歲的王金平維持「公道伯」超然立場，但也有人極力勸王披上戰袍，認為他代表國民黨本土派聲音，「百分之一千要參加黨內初選」。

(中國時報)