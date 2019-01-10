藍皮綠骨傷 王感謝馬新書幫他洗清

2019年01月10日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

九合一勝選後，國民黨2020總統由誰出征，前立法院長王金平的動向備受關注；而王除了近日與高雄市長韓國瑜密集互動，新書《橋－走近王金平》也將在16日開賣。對於是否會開簽書會，王金平說，17日晚間在高雄舉辦的感恩餐會中，每人都有一本，「自自然然人家要拿給我簽，我就自動簽啦！那就是簽書會。」

《橋－走近王金平》為王金平的口述著作，全書分為5個章節，依序為「源」、「路」、「橋」、「本」、「源」，王金平在書中談及求學經過、家庭生活及從政之路等。不過，有別於前總統馬英九日前出書《八年執政回憶錄》時接連舉辦發表會及簽書會，王金平目前僅僅透過感恩餐會簽書，顯得低調、順其自然。

王金平說，書中不會去抱怨、攻擊任何人，「橋」就是船到橋頭自然直，有什麼問題都匯集起來，到了「橋」就會解決，或當作兩岸橋梁、國內各種方面及議題的橋梁，甚至環境中的一座橋也好，含義就在這裡。

王金平昨受訪也預告，新書應該過幾天就開始會上架，大概16、17日，緊接著在高雄舉辦的感恩餐會上，有人拿來簽名就自動會簽，「那就是簽書會，晚上餐會就簽一簽」。

對於「藍皮綠骨」的批評，王坦承對他傷害很大，但前總統馬英九在新書中已幫他洗清很多事了。至於黨內提名考慮採美式初選，文大政治系特聘講座教授陳一新認為美國搞了100多年，加上國情不同，他並不支持跟進，要辦也應從議員開始；王也質疑可行性，但也強調尊重黨中央。

另外，對於許多政治人物常透過臉書粉絲專頁、開直播等方式與網友互動，被問及往後是否也會在這方面多加嘗試？王金平則說，「你們慢慢看！」

台北市長柯文哲昨天表示，據他所知王金平有準備要選，至於自己是否有意參戰，柯兩度說「自己倒是沒有準備」、「到現在為止都沒有準備 」。

(中國時報)