王院長出征 像強烈颱風

2019年01月10日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

前立法院長王金平近期宴請高雄市長韓國瑜，也到台南與無黨聯盟餐敘，被解讀將挑戰2020大位，王金平9日與台南市長黃偉哲出席台南大天后宮牌坊落成典禮，被問選總統僅回應「時機到就會知道」，黃偉哲則以「強烈颱風」形容王若選總統，民進黨要戒慎恐懼。

國民黨九合一大選大勝，黨內多人有意投入2020總統選戰，前新北市長朱立倫卸任當天就宣布將參選，王金平近來頻繁在基層走動，上周六剛與台南市無黨聯盟餐敘，由議長郭信良作東，引發聯想，動作頻頻被解讀是為2020總統大選鋪路，但他迄今未鬆口表態。

王金平昨天應邀出席台南大天后宮牌坊暨景觀落成大典，擔任主祭官，面對媒體詢問選總統一事，一貫輕描淡寫笑答「時機一到，就會向大家報告」，媒體繼續追問所謂「時機」是什麼時間點？王金平也僅稱，「因緣一到，你們就會感受時機已經到了」。

倒是在同一個場合現身的黃偉哲，被問到對王金平出馬選總統的看法，他說，若王金平出馬，將是所有對手中最難纏的，「王院長颱風警報是強烈颱風等級」。他說，王金平在政壇資歷很久，藍綠都有朋友，國民黨內、外也都有朋友，他的政通人和，無人能出其右。

黃偉哲說，如果王金平代表國民黨選總統，可比擬2000年的宋楚瑜，實力不容小覷，相信王在國民黨還是炙手可熱，面對王參選，民進黨要戒慎恐懼、非常小心。

(中國時報)