從故鄉高雄出發 登孤峰頂上

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中國時報

在九合一大選建功後，前立法院長王金平與高雄市長韓國瑜互動密切。據了解，17日將在高雄辦「感恩餐會」，隔天還將與韓國瑜一起使用「高雄幣」拚庶民經濟，26日以全國商總榮譽理事長身分陪同企業界南下考察投資環境，此外，首個自發性挺王參選的「金平之友會」預計26日在高雄成立，2020頗有從故鄉、「高雄出發」的味道。

王金平一直是國民黨內本土派代表人物，是前總統陳水扁閣揆的口袋人選，前總統馬英九參選也曾力邀搭檔。3年多前，對於問鼎大位王也曾起心動念，但礙於「王馬政爭」的後遺症，當時召開家庭會議後，3票反對、2票贊成、1票棄權，遭到家人阻擋而放棄。

之後黨中央決定換柱，黨主席朱立倫力邀王披掛上陣，在「機緣走到這個地步」之下，家人也沒有再表示反對，只是最後出線的是黨主席自己，結果也大輸300多萬票。被問到是否還要舉行家庭會議討論？王金平說，「有時候要開，有時候也可以不用開」，似乎參選只差宣布而已。

近來王金平深入校園，經營臉書、出書，甚至傳出可能出訪美國，參選架式十足。對於「藍皮綠骨」、「喬王」的標籤，他也選擇直球對決，不希望把台灣話「協調」的意思被汙名化，因此書名選擇一語雙關的「橋」，不避諱「喬」，也突顯自己過去扮演的角色。

王金平從政45年，從李登輝時代就參贊國政，為朝野、藍綠、兩岸搭橋梁，人脈遍布全台；歷次選舉更是全台輔選，出錢出力，搭橋一輩子，在從政生涯最後一戰，就看有多少人願意助王金平搭這通往「孤峰頂上」的橋。

(中國時報)

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