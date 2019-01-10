三重賣菜郎vs.綜藝大哥大

2019年01月10日 04:10 中國時報 本報記者／綜合報導

鹿港鎮長黃振彥。（鹿港鎮公所提供）

前勞動部次長郭國文。 （洪榮志攝）

三重立委補選上演「三重賣菜郎」對上「綜藝大哥大」的戲碼！民進黨中執會9日徵召新北市黨部主委余天重披戰袍，將對上藍營的國民黨文傳會副主委鄭世維，由於鄭曾任新北果菜運銷公司副總，當年與高雄市長韓國瑜頗有私交，韓更多次打電話勸進「賣菜郎力挺賣菜郎」，預料將是一場龍爭虎鬥。

民進黨中執會昨通過彰化縣第一選區、新北市第三選區及台南市第二選區立委補選提名，分別徵召鹿港鎮長黃振彥、新北市黨部主委余天及前勞動部次長郭國文。

由於台南市那一席，新人陳筱諭揚言，若黨徵召郭國文，補選時「一定不會缺席」；協調小組成員鄭寶清表示，3到4日間，共做了兩次互比式民調，郭分別贏10％、6％，平均贏了8％，根據中執會通過的提名辦法，依照公平公正公開程序進行，協調不成採民調，這是徵召，所以未告知候選人。金門縣因無人表態參選，會中通過不予處理。

余天知名度高，對上藍營鄭世維，鄭世維過去曾任職新北果菜運銷公司，與時任台北農產運銷公司總經理的韓國瑜有私交，韓國瑜也鼓勵「三重賣菜郎」能拿下這一城。

鄭世維口才便給、問政犀利，卸任後常上政論節目為黨發聲，深受藍營支持者肯定，加上在三重蘆洲地區經營多年，台上對黨有功、台下接地氣。再者，鄭世維被歸為朱立倫人馬，又有韓國瑜支持，被視為「朱韓結盟」。

台南市第二選區立委補選民進黨徵召郭國文參選，新生代黨代表陳筱諭隨即痛批黑箱作業，並宣布退黨參選，綠營形同分裂，國民黨由台南市議員謝龍介出戰機率高。

彰化立委補選部分，國民黨參選人有前彰化縣副縣長柯呈枋、鹿港豐安醫院聯合診所院長蔡明忠與和美鎮長阮厚爵爭出線，8、9日進行電話全民調，結果10日出爐。

金門立委補選，國民黨決定徵召前縣議長洪麗萍出馬角逐，但因黨內登記參選者多達11人，其中前縣議員陳玉珍表態參選到底，另也有人準備跟進，面臨自家擺不平難題。

(中國時報)