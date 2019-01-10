老母雞苦撐 日缺10萬斤

2019年01月10日 04:10 中國時報 鐘武達 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

雞蛋產地價9日從33.5元一口氣漲到36.5元，創下20年新高，彰化縣養雞協會理事長謝文龍表示，去年因種雞場疫苗出狀況，導致小雞死亡率高，接著823水災又釀成中雞大量死傷，以致蛋源長期短缺，而最近又逢年關，需求增加，都是蛋價調漲的主因，預估蛋價要到端午節過後才可望恢復平穩。

需求大增 買嘸便宜蛋

農曆年前用蛋需求大增，目前雞蛋供應量每天存在5000箱的缺口，使得蛋價飆漲，雞農認為，由於去年的蛋雞在養量仍未補齊，預估要等到7、8月，產量才能銜接上來；農委會認為，5000箱的短缺是「來不及提供消費」所致，年後需求下降，缺口自然會消失，民眾喊買不到蛋，「只是買不到便宜的蛋」。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙指出，這次雞蛋調漲，主要是因為近來氣候變化快，影響產蛋率，並且農曆年節將至，冬天吃火鍋的人又多，需求量大增，目前產蛋量一天約10萬箱，但實際需求10萬5000箱，短缺5000箱，供應量不足，價格因此調漲。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，過去國內蛋雞約3000萬隻，平均1萬隻能產35箱雞蛋，但去年國外種雞因禽流感疫情無法進口，823水災，加上南投、大成幾個雞場火災損失，導致目前在養量僅2500萬隻左右，一天僅能產8、9萬箱，供不應求，預估要到7、8月產量才可能銜接上來。

彰化縣是台灣第1大養禽大縣，養雞隻數約2400萬隻，其中有822家蛋雞場，全國市場銷售的雞蛋每2顆就有1顆是來自彰化。過去幾個月雞蛋價格一直漲，不少民眾以為「蛋農賺翻了」，但養雞業者說，蛋農實在是有不得已的苦衷。

雪上加霜 新雞生得少

謝文龍指出，去年初，國內有多家種雞場因使用的疫苗失效，導致小雞隻死亡率偏高，蛋雞場的雞源跟著變少，接著8月23日豪大雨成災，又有大量正在產蛋期的中雞死亡，雪上加霜，造成雞蛋產量減少約15％，為此去年9月雞蛋產地價首度調整，從每台斤31.5元漲到33.5元。

「老雞不下蛋、新雞生得少！」王姓蛋農說，歷經去年的疫苗事件與水災侵襲，目前彰化縣蛋雞大多是產能低的老母雞與才剛開始要下蛋的新雞，產能根本無法補足市場的需求缺口。

最近有人建議「雞蛋進口」來平抑蛋價，但有業者不認同表示，國際雞蛋價格要比台灣貴，進口根本不划算，且進口雞蛋新鮮度欠佳，消費者難接受，可行性不大。

(中國時報)