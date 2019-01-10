又小又貴 雞蛋1箱飆到800元

2019年01月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

「蛋價漲到20年來史上新高點了！」蛋價不斷上漲，蛋餅業者、早餐店小吃業者直呼誇張，指出從去年8月南部大水災過後，蛋價一路爬樓梯，1箱20斤從600元漲到9日已800元，蛋是基本食材，卻不敢直接漲價，只能自己吸收多出的成本。

彰化「康記黃金蛋餅」老闆康陶偉說，小本經營，每天要進1箱雞蛋，過去1箱頂多漲到700多元，通常不久後，會慢慢回穩，但這波漲潮已持續幾個月，居高不下，還破20年來紀錄。

康陶偉說，蛋是基本食材，根本省不下來，想漲價，卻又怕消費者不能接受，多出成本只能自己吃下來，1天成本多幾百元，累計幾個月下來也是一筆開銷。

「家家早點」老闆表示，煎蛋吐司、蔥蛋等都是早餐招牌主力，蛋的用量一點都省不得，面對蛋價一直漲莫可奈何，只能默默承受，成本不斷提高，一點都沒辦法，「蛋商雖然承諾過年前不會再漲，但誰知道呢？」開店多年來，首波蛋價這麼高，只能希望快點回穩。

台中市家庭主婦吳秀卿指出，最近到市場買蛋，發現雞蛋價格不斷漲，又小又貴，還很多人搶著買，以她1家5人為例，假設1天要吃5顆蛋，原本花費僅15元，現在增至22.5元，1個月若30天就得多花225元。

吳秀卿說，現在很多民生物資都漲，連吃個雞蛋都這麼貴，想吃炒飯需要雞蛋，連跑好幾家賣場都買不到，就算找到，價格也「貴桑桑」，比起去年簡直翻倍漲，盒裝雞蛋價格破50元，漲了10到20元，只希望蛋價能盡快恢復正常。

(中國時報)