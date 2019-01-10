部分餐飲漲5％ 手搖杯貴10元

隨著基本工資調漲，知名連鎖店「鬍鬚張」因應經營與食安維護成本上升，元旦起47項產品調漲售價。民眾在「鬍鬚張」店外排隊等待餐點。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導
近期連環漲

因應元旦起基本工資、勞保費調升，及原物料上漲等因素，今年才開始就傳出多家餐飲業者「漲」聲響起，手搖杯包含珍煮丹、樺達奶茶，及一芳台灣水果茶等，價格調漲5至10元，過往來杯手搖杯的「小確幸」，如今已成為突破一個便當價的「小失血」。連鎖餐飲如鬍鬚張、三商巧福應聲喊漲，多數仍咬牙苦撐，但也有業者跟進這一波漲價潮。

美式連鎖餐廳TGI Fridays及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，昨鬆口部分商品已悄悄調漲，表示在原物料、進口食材與人事成本齊漲下，為持續提供消費者最好的餐點品質，才將部份商品價格微調2％至5％，未來將持續觀察成本狀況，並不定期推出促銷及優惠活動來回饋消費者。

拿坡里披薩調漲大小披薩價格10元，同業達美樂透露，基本工資與上游原物料等成本都有提高，但還是「自行吸收」；必勝客則指出為顧及公司整體營運，漲價與否需審慎考量。速食業龍頭麥當勞表示正持續檢視價格結構，目前並無調價計畫；肯德基則指出，上次漲價已是2年前，內部不願否認有漲價的規劃，僅說正在評估中。

台北晶華酒店表示：「食材成本本來就會上上下下，不可能只因食材漲，就立刻漲價，一定是自己先吸收，漲價絕對是最後的選項。」在可承受的範圍之內能忍住不漲就不漲。

台北市糕餅公會理事長高垂琮表示，目前麵粉1公斤成本約500至1200元不等，成本持平，農產品的漲跌本來就不會太大；雞蛋缺貨應是氣候因素，等春天來到，供貨應就會平穩，不擔心烘焙商品會被波及漲價。現在麵包業競爭激烈，一漲價顧客流失就很明顯，很少業者敢隨便漲價。

茶湯會特助蘇鈺芝表示，基本工資調漲，對手搖杯業者來說的確負擔不小，強調「目前不會漲」。丹堤咖啡發言人徐恆鈞指出，丹堤的計時員工占3分之2，約有200多人，去年陸續有6家門市導入自助點餐機，希望長期下來能減少人力配置。

連鎖早餐店也被視為首當其衝的漲價一族，但麥味登表示，「就算未來蛋價調漲，只要幅度在合理範圍內，我們還是傾向於自行吸收。」豬肉則採與供應商合作簽約的方式，抑止連續性的短期物價波動；拉亞漢堡則指出，集團內部早已調整好物價模式，「我們的蛋和豬肉都採用一年一簽的合約方式配給，雖外界有物價波動，2019年我們確定不會調整價格。」

(中國時報)

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