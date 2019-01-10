耗水費擬併水價 破千度貴桑桑

2019年01月10日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「耗水費」立法已超過2年半至今尚未開徵，經濟部昨日表示，目前台灣自水來公司正在研擬水價調整方案，未來耗水費擬融合到水價中，藉由拉高級距來收取。依據台水規劃，水價擬往上增設1000、3000、6000度以上，耗水費加計台水成本，最高段漲幅將破5成，恐刺激製造業反映成本物價波動。

2016年年中，立法院通過《水利法》修法，授權水利署收取耗水費，針對每月用水1000度以上大用戶，可多收取平均水價的1到3成做耗水費。不過因各產業與工總反彈，至今未開徵。

如今因為台水將提出水價調整方案，讓耗水費起徵有了新構想。水利署署長賴建信昨說，台水水價調整方案等董事會通過就會送經濟部水價審議委員會，未來耗水費會擬與水價融合在一起，放到較高級距內收取，等台水收到後，再把耗水費部分上繳中央。

賴建信表示，耗水費開徵已和產業開過40場座談會，需要兼顧不同產業有更細緻的配套措施。舉例像是染整業、食品業，對水的使用不像其他產業回收率那麼高，所受衝擊會比高科技業善於回收大。如簡單劃一條線，對個別產業不見得公平。

過去耗水費是規劃依用水大戶水權狀的用量開單收取，或是如溫泉保育費在水費中附徵。因工總等反對，認為現行水費高段距就隱含耗水費概念，不應雙軌收取，所以水利署現在才規劃將其納入水價費率中。

水利署已經與台水討論，未來台水的水價四段制，會往上增設1000、3000、6000度等三個新費率段，收取較高水費。以目前台水平均售價每度9.24元來說，原本就規劃要漲2成5，加上耗水費後，最高段6000度以上漲幅將破5成。

近6000戶大戶水費被調漲加上含耗水費，將來經營成本必往上墊高，因其中有造紙業、電子業等與民生相關產業，恐會進一步刺激廠商反映產品售價調升，造成物價波動。不過水利署表示，對於回收率高、節水達標大戶，設計給予水費折扣，最高6成。

(中國時報)