庶民經濟有感 外食族哭哭

2019年01月10日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

民生物價不斷飆漲，量販店雞蛋從原本一盒40元漲到55元，連鬍鬚張、三商巧福、拿坡里披薩、一芳水果茶等，元旦過後庶民經濟的物價統統喊漲，讓上班族大喊吃不消；但主計處公布的消費者物價指數（CPI），卻呈溫和成長，與民眾感受出現嚴重落差。

台經院景氣預測中心主任孫明德不諱言，民眾最有感觸的外食費連續調漲，但主計處的CPI物價指數是按消費權重計算，未考量到消費頻率。

他說，像食物佔CPI權重達25%，居住、交通各佔27%與15%，近來漲幅最明顯的外食，僅為食物類的其中一環，但因為天天購買、接觸頻率高，所以只要漲價、心中的感觸就特別深。

主計總處最新公布指出，去年12月CPI下跌0.05%，是近14個月以來首次轉為負成長，主要受油價跌、菸稅調漲效應消退等「短期」因素影響，但2018全年CPI年增率為1.35%。

主計總處專門委員徐健中表示，飲料、滷肉飯、便當、火鍋等調漲，在1月才調漲，將反映在今年1月的外食費中，但近來蔬菜、水果、油價、3C商品等都調降，將會抵消外食費的漲幅。

台經院分析也認為，在國際油價從每桶逾80美元崩跌剩5字頭，以及經濟景氣不熱絡、油價趨緩下，預估今年全年CPI物價指數將維持1%左右水準，物價呈溫和成長。

徐建中分析，近來天候佳、蔬菜水果盛產，12月CPI物價查價項目中，高麗菜跌幅達57%，番茄、蘿蔔跌幅也超過4成，但接下來的天候難以預測，待更多的數據出爐後，2月下旬還會有全年最新預測，目前預估2019年全年CPI為0.96%，整體物價溫和穩定。

(中國時報)