拒用飼料 75歲豬農寧退休

養豬超過50年的吳謙武表示，豬隻吃廚餘與吃飼料的抗體不同，堅持不使用飼料，小圖為以飼料餵食的養豬場。（張朝欣攝、台南市農業局提供）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣政府去年12月25日公告禁止廚餘養豬，宣導10天後正式展開稽查，7日在四湖鄉查獲豬農吳謙武使用未蒸煮過的廚餘餵豬，對他開出全縣第1張罰單，裁罰1200元；但吳謙武認為禁止廚餘養豬對豬農不公平，他強調，豬吃廚餘抵抗力絕對比吃飼料好，突然改變飼養方式，豬隻一定會出問題！因此拒絕在罰單上簽名。

強迫用飼料 出事誰負責

75歲的吳謙武養豬超過50年，他表示，以前試過用飼料、廚餘養豬，發現豬隻吃不同食物會產生不同抗體，目前飼養40餘頭母豬、仔豬，長期餵食廚餘，廚餘來源為四湖鄉學校單位與小吃攤，多年來都沒有問題。

吳謙武表示，學校面對廚餘問題也相當頭痛，他幫忙回收廚餘再利用很受歡迎，學校廚餘都是學生的剩飯菜，已充分蒸煮過；到小吃攤只收煮飯菜的油湯，營養豐富，可以補充豬隻養分。

吳謙武強調，用特定廚餘餵豬，豬隻可吸收各種養分，抵抗力絕對比吃飼料好，就像放山雞比飼料雞強壯一樣道理，也不會有染疫問題，想不懂為何要強迫禁用廚餘？

「突然改變飼養方式，豬隻一定會出問題！」吳謙武回想3年多前稽查人員要求他的豬隻注射口蹄疫疫苗，原本沒問題的母豬注射後配種便出現問題，產下的仔豬很容易夭折，「改用飼料養豬若出現問題，損失誰要負責？」。

吳謙武說，這2天他依規定將廚餘蒸煮後再養豬，但9日縣府又公告「即使廚餘蒸煮後也不得餵豬」，他願意配合政策防疫，但認為相關單位也要重視豬農心聲，若強迫他改用飼料，將放棄養豬，準備退休。

雲林禁廚餘 煮過也不行

雲林縣環保局長張喬維指出，7日依違反《廢棄物清理法》對吳謙武開罰，吳可依規定到環保局表達意見，若吳沒有意見，即使他沒有在罰單上簽名，仍需繳交罰款，事後稽查人員會持續複查，若未改善將連續開罰。

張喬維說，昨天公告禁止廚餘養豬即日生效，今天起逐一通知縣內以廚餘再利用為飼料的養豬場，2周內將撤銷其廚餘再利用許可，雲林全縣廚餘不再用於養豬，即使用高溫蒸煮廚餘餵豬也是違規，最高可處300萬元。

張喬維表示，《廢棄物清理法》未提及廚餘可養豬，而廚餘管理屬於地方權責，雲林縣環保局根據廢棄物清理法第14條及施行細則，將撤銷廚餘養豬之許可，也就是廚餘不管如何處理都不可拿來養豬。

(中國時報)

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