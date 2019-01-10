內閣總辭前 農委會喬北農人事

2019年01月10日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

行政院內閣總辭在即，但農委會代理主委卻還在喬人事！農委會證實，農委會代理主委陳吉仲推薦北市府台北農產運銷公司總經理一職，由農業金融局副局長翁震炘出任，已行文北市府，尚待北市府召開董事會決議。

外傳新內閣農委會主委將由現任代理主委陳吉仲扶正，對此陳吉仲表示，他現在沒有任何訊息，現在是代理主委，只能做好代理主委工作，心情都一樣，「我在乎的是農會部門有沒有往前走」。

不過，台北農產運銷公司總經理一職自解任吳音寧後懸缺已久，北農原預計於1月24日召開董事會再決定人選，昨日傳出陳吉仲已向北市府建議由農金局副局長翁震炘接任，對此，陳吉仲委由農糧署副署長蘇茂祥代為回答。

蘇茂祥表示，因農曆春節將要到來，北農批發交易攸關大台北蔬果供應價格，需要總經理協助，產地與市場供需調配，並兼顧銷售與消費者權益；依過去慣例，北農董事長由北市推派，總經理一職則是由農委會推派，因翁副局長對農產運銷及北農業務相當熟悉，故予以推薦。

蘇茂祥指出，翁震炘是代表農委會在北農的常務董事，也擔任過農糧署主任祕書，以及作物生產組長，相當專業，因此未來包括台北果菜批發市場改建，產銷調節、安全把關、標章專區設置等，都能深度參與推動，故農委會建議北市府依市府與農委會過去的合作模式，召開董事會聘翁震炘為總經理。

蘇茂祥說，農委會已行文北市府，但還需要董事長提名，董事會同意。

(中國時報)