小英稱不只減稅 還幫加薪

2019年01月10日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統分享經濟紅利政策受質疑喊暫緩，對外界認為分紅不如減稅，蔡一連兩天透過臉書反駁「我不只已經減稅，還幫大家加薪」，而且是第三次調高基本工資。還暗酸前朝「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」。

對於外界質疑分紅的想法不如減稅，小英則不以為然，蔡8日深夜發文表示，「我再強調一次，我們已經幫年輕人減稅了」。

她說，今年5月繳稅的時候，大家應該就會有感，如果你的月薪在3萬以下，就不需要繳交所得稅；4口家庭如果有兩名5歲以下子女，年薪123.2萬元以內，也免繳所得稅；更重要的是，我們也提高了四大標準扣除額。

昨天一早又再度發文表示，「我要告訴大家，我不只已經減稅，還幫大家加薪」。今年元旦開始，我們又再次調高了基本工資，不只是「再次」，而且是「第三次」。

還說「加薪不用撿到槍」，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。基本工資在她任內連續3年調漲，從2萬08元今年又調升到2萬3100元，一共成長了15％。「22k這個年輕人的低薪代名詞，已經正式走入歷史」。

打工族的時薪也調了3次，從她上任時的120元，今年再調高至150元，一共調升了25％。她說，許多以時薪計薪的青年勞工、中高齡就業者，收入將會增加。改善低薪，政府責無旁貸。照顧弱勢，就是我們最重要的任務之一。「這是我該做的，而且我有做」。

對於蔡英文「加薪不用撿到槍」的說法，也引發網友猜測究竟是什麼梗？總統府發言人林鶴明表示，網友覺得總統最近發文比較有power，認為是不是撿到槍了（所以底氣比較足）。因此，總統那段的意思是，要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

此外，行政院會今天將通過國發會提報的「因應2019總體經濟變動政策規劃」，唯據了解，在擴大內需部分，原先水利署提報節能省水馬桶及洗衣機所需5億元，因找不到適當財源，已決定暫緩。

(中國時報)