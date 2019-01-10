政府信心喊話 不會吃到斃死豬

2019年01月10日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 林周義、／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，農曆新年將至，引起民眾採買上的擔憂。衛福部食藥署表示，已稽查1萬多家肉攤商販賣地點，均未發現來路不明的豬肉；農委會則說，7年前起已建立豬隻死亡保險制度，加上豬屍的處理有罰則，不會出現隨意掩埋，或流入市面的狀況，呼籲民眾放心。

民間近日不時傳出死亡豬隻案例，食藥署副署長林金富表示，衛政單位已與農政單位合作追查死豬的流向。以去年為例，對1萬多家肉攤商進行稽查後，均未發現來路不明的豬肉。

行政院農委會家禽科科長李宜謙表示，2011年已辦理豬隻死亡保險制度，供畜主自願投保。過去沒有保險制度時，常有畜主將死豬偷賣，製成加工肉品，但在保險制度辦理後，已取得相當成效。

農委會動物檢疫組組長彭明興表示，所有養豬場都須與化製廠簽約，豬隻死亡時需由化製廠處理，不可自行掩埋，否則將處以罰則。多數畜主都會自願投保豬隻死亡保險，避免因豬隻死亡血本無歸。因此不會出現隨意掩埋、流入市面的狀況，呼籲民眾放心。

彭明興進一步表示，豬隻由養豬場運送至屠宰場的過程，會要求畜主簽署健康聲明書。若健康聲明書有問題，將裁罰5-100萬元。送往屠宰場後，需由獸醫師進行檢查，合格豬肉才能送到消費者手中。

豬肉價格方面，農委會畜牧處動保科科長江文全表示，近期維持在69-70塊間，與前兩周的70-71塊相比，稍有下跌，但仍在正常範圍內，供應量平穩。以往過年期間豬肉需求會上漲，然而今年因不確定因素，可能影響供應，農委會將繼續留意。

為防範非洲豬瘟，已有縣市提出禁廚餘養豬政策。食藥署食品組專門委員董靜馨表示，為減少廚餘量，將持續宣導，盼消費者避免剩食。至於剩食罰款構想，則不排除未來參考國際趨勢後，與專家討論訂定。

農委會非洲豬瘟中央災害應變中心昨日也召開會議，決議金門豬肉製品限制輸台14天，因考量非洲豬瘟有潛伏期，故期限不變，17日才予解禁。另，經與行政院及地方政府討論廚餘養豬，各縣市「完全同意」依照農委會廚餘養豬的管制措施，在沒有疫情發生前，申請環保單位檢核後得以廚餘養豬的可繼續使用。

(中國時報)