宅神嗆政府 拿百姓辛苦錢發紅包

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中國時報
／台北報導

歲計賸餘如果要「發紅包」，財政部認證：大家都付錢！財政部臉書昨（9）日放上圖表指出，計算較前一年同期增加總數的貢獻度，以營業所得稅占45.25%最高，營業稅居次，綜合所得稅就是第三名。名嘴朱學恆表示，綜所稅主要就是來自於上班族，而營所稅繳得多，也是人民的貢獻。

朱學恆大嗆蔡政府擬用主要來自稅收超徵的歲計賸餘發紅包，就是拿一般大眾的薪水付錢，財政部臉書小編不甘示弱，火力全開、重炮直指朱學恆提供錯誤資訊，「解讀和轉貼的新聞內容不符」，還要「大腦真的是好東西要保護好不要被汙染」，火力十足。

財政部指出，將去年前11個月的稅收實收金額和前一年同期比較，增加了1352億元，稅收超徵主要來自營所稅，增加612億元，再來是營業稅，第三則是綜所稅，菸酒稅、證交稅也都有貢獻，至於包含關稅、期交稅、房屋稅、貨物稅、遺產稅、印花稅、使用牌照稅、地價稅、贈與稅等項目，則被列為「其他」，總貢獻度是負值。

財部臉書貼文說明，累計至2017年度，歲計賸餘有175億元，2018年度初估增211億元，總計386億元，主要是來自於因景氣回溫、稅制調整而造成的稅收增加，以及因國營事業獲利及政府轉投資收益增加，而讓非稅課收入增加，加上政府支出節流下的成績。

不過，財部澄清反成為「認證」，朱學恆隨後回應，除了來自於一般民眾的綜所稅，營所稅也來自於人民，更質疑「開了公司就是財團不是人民了？」並批財政部「對黨不利的才是假新聞」，敗選後辯護速度很快，真是「好棒棒」。

(中國時報)

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