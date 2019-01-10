服阿斯匹靈 降3成肝癌風險

2019年01月10日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

阿斯匹靈除了可以降低腦中風，也可以減少肝癌的發生！北榮大數據中心研究台灣20多萬慢性B型肝炎患者，發現服用阿斯匹靈可以有效減少3成肝癌的發生風險，其間的機轉尚在進行進一步研究，推估應與阿斯匹靈可減少肝臟細胞發炎反應及抑制肝臟細胞周期有關。

智慧醫療 北榮正式揭牌

北榮大數據中心主任吳俊穎表示，這個研究主要為北榮大數據研究團隊與台中榮總李騰裕教授合作，過去除了發現抗病毒藥物、降血糖藥物「二甲雙胍」及降血脂藥物「史達丁」可以減少肝癌發生風險外，最新研究更進一步發現，阿斯匹靈可以有效減少肝癌的發生，論文發表於全世界非常頂尖的美國醫學會內科雜誌（JAMA Internal Med 2019）。

北榮大數據中心昨日成立，北榮研究部主任吳肇卿表示，建構醫療機構內部的健康大數據以結合健保資料庫，已經成為近幾年各大醫學中心的重要基礎建設，在短短9個月之內，北榮整合中榮及高榮資料庫建構完成大數據中心，並開放研究者申請使用。

風險預測 準確度逾8成

吳俊穎指出，北榮大數據中心的特色之一，即是與許多國內外傑出的研究機構，包括美國史丹佛大學、英國牛津大學、香港中文大學等機構密切合作，同時一起發表國際頂尖論文。

肝癌素有國病之稱，而罹患肝癌與B型肝炎有高度相關。北榮大數據中心與輔大醫院研究部主任許耀峻教授、以及香港中文大學合作，以台灣2萬多名慢性B型肝炎患者來發展肝癌風險預測模式，再以香港近2萬名慢性B型肝炎患者加以印證，發現肝癌的發生與年齡、男性及是否罹患糖尿病及肝硬化有高度的相關，且被正確預測的準確度超過8成，目前正規畫做成APP，以供民眾自我預測。

慢性B肝 不會終生帶原

另北榮總大數據中心亦與美國史丹佛大學合作，分析全世界4萬多名B型肝炎帶原者，發現慢性B型肝炎患者，並非一定終生帶原，平均追蹤10年，有1成多的患者B型肝炎會消失，進而成為終身免疫的狀態。論文發表於全世界最頂尖的消化學雜誌（Gastroenterology 2018）。

(中國時報)