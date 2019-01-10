防心梗 壞膽固醇指數下修

2019年01月10日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

降血脂藥物使用對象將放寬，讓急性冠狀動脈症候群病史者、曾做過心導管介入治療或外科血管動脈搭橋手術者都可使用，最快下月實施。血脂及動脈硬化學會與心臟學會昨（9）日公布《台灣高風險病人的血脂治療指引》，將急性冠心症候群、心血管疾病者的壞膽固醇指數（LDL）規範加嚴至70mg/dL以下。然而根據亞東醫院的患者資料，超過6成高危險族群未達標，仍暴露在復發、猝死的風險中。

《刺胳針》研究指出，壞膽固醇（LDL）每升高39mg/dL，就增加22%重大心血管事件的發生率；另有國外大規模回顧性研究發現，曾發生過心血管疾病的患者，若壞膽固醇控制不佳，冠心病再發風險高達25%，因此《台灣高風險病人的血脂治療指引》將壞膽固醇指數的標準由100mg/dL下修至70mg/dL以下。

血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆表示，壞膽固醇會堆積在血管壁上，進而引發心肌梗塞，若能將壞膽固醇數值降低，再發生心血管疾病的風險將會下降。

心臟學會祕書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，根據亞東醫院2016-2018年上半年的患者資料，曾發生急性冠心症患者中，約3成經過降血脂治療，出院半年後，壞膽固醇指數未能控制達100mg/dL。若按照《台灣高風險病人的血脂治療指引》，則有超過6成患者未達標，仍暴露在復發、猝死的風險之中。

55歲的郭先生過去從事夜班工作，曾在上班時感覺胸痛得像遭鐵鎚插入、肩頸如被針刺，開始冒冷汗，視線也慢慢模糊，經急診發現患有急性冠心症、高血脂及高血壓，且心血管被堵住。緊急安裝心臟支架後，才撿回一命。

(中國時報)