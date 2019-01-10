台灣女子高球賽 我好手抗韓流

2019年01月10日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣女子高球公開賽暌違12年後復辦，並首度移師南台灣，9日在高雄巿政府舉行記者會，本次賽事總獎金高達80萬美金，總計108人參賽，世界排名22的韓國女將崔慧珍率領40位韓流軍團來勢洶洶，台灣則由徐薇淩等人應戰。

1月17至20日在高雄信誼球場舉行的台灣女子高球公開賽，相隔12年後再度舉辦，且是史上首次國際級高球賽事移師南台灣舉行，尤其比賽已經列入2020年東京奧運積分，加上韓國40人軍團大舉壓境，更為比賽添加話題。

韓巡賽派出的40人有33人在LPGA列名前200位，未滿20歲的崔慧珍世界排名高居22，吳知泫、李昭英排名各為38、46位，3位韓國頂尖選手襲台，不僅比賽未演先轟動，身為地主的台灣女將，也要嘗試捍衛冠軍金盃。

崔慧珍去年收下曉星錦標賽、BC Card韓庚女子盃2座冠軍，更獲韓巡賽年度最佳球員與新人王2大獎；吳知泫是起亞汽車韓國女子高球公開賽、濟州三多水大師賽雙料冠軍；李昭英獲只為你、皇后公園、聖九名人賽3冠。

台灣高球一姐盧曉晴未參賽，地主隊由旅美多年的徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸、李旻領軍，2018台巡賽獎金后陳宇茹、蔡佩穎、劉嬿、黃靖、林子麒等人也在陣中，年輕小將侯羽薔、盧昕妤去年以業餘獲台巡賽冠軍取得這次參賽資格。

中華民國高爾夫協會理事長王政松說，印尼、馬來西亞、印度都有屬於自己國家的公開賽，台灣沒有，讓他覺得愧對球界，所以再大困難、再大挑戰都要克服，讓台灣女子高球公開賽復辦，也期盼能有2萬人次觀眾。

9日記者會在高巿府四維行政中心舉行，高雄巿副巿長洪東煒應邀出席，與王政松共同為冠軍獎盃「永久盃」揭盃。洪東煒強調，國際級的比賽在高雄，除了行銷高雄特色，也是以運動帶動城巿的觀光。

(中國時報)