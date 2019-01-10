武陵農場櫻花季 年初三起交管

2019年01月10日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

今年受暖冬影響，武陵農場櫻花季提前開跑，場方估計2月7日（大年初三）至27日是櫻花綻放最多的時候，由於花期剛好碰到春節連假尾巴，提高民眾賞花意願，交通部公路總局昨公布交管措施，宣布總量管制每日限6000人，其中開放3200人搭客運一日遊，車票分別於1月11日、17日開賣。

武陵農場指出，今年農場內住宿一樣熱門，1800個名額在3分鐘內秒殺，不過受到暖冬影響，推測今年花期將是細水長流型，推薦遊客到兆豐櫻花園賞櫻，從制高點欣賞3000株櫻花，一片花海宛如粉紅河流。

公路總局表示，配合花季期間，2月7日起農場內實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人與一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人。至於228連續假期是否延續管制，將由武陵農場針對花況評估後，於2月18日前再行宣布。

住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證才能進場，團體遊客則要透過預約平台登記，並換發通行證。搭乘公共運輸散客，要由客運業者提供的售票管道，購買車票進場。

花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，台7甲線45K～55K（思源啞口～中124線路口）路邊禁止臨時停車。

想購票的散客，從台北及宜蘭地區至武陵農場，由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，1月17日起開放預售；梨山至武陵農場可於「巴士趣」App或網站購買車票及入園門票，1月11日開放預售。

現場預售則由豐原客運於發車前一日下午4時至6時，在梨山遊客中心販售車票及門票，每人限購6張，售票期間為2月6(大年初一)至2月26日。

(中國時報)