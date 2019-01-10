高雄幣緊鑼密鼓 台東金幣搶手

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中國時報
／綜合報導

高雄市將推動高雄幣，大高雄商圈總會長劉昭智9日說，目前此款APP正在緊鑼密鼓測試中，並同步加強六合夜市、南華與光華商圈的網路環境，增加軟硬體的穩定度。

高雄幣政策令許多人相當期待，劉昭智表示，高雄幣就像是一款觀光貨幣、優惠券，可以配合民眾消費與紅利積點，希望藉此促進商圈的經濟。

目前，高雄幣由中華電信加強六合路等夜市的wifi無線網路環境，並由中華金融科技協會提供平板電腦，工程師正在測試軟體。高雄幣APP將於1月15日在大高雄官網開放民眾下載，並請高雄市長韓國瑜於18日測試。

高雄幣將促進塑膠貨幣的消費，有商家提出，得考慮稅制、金流的問題，超過一定金額有其相關規範，顯得綁手綁腳。不過，劉昭智認為，整體來說還是好的，若藉此能推動庶民經濟，是高雄之福。原本計畫在5至6個商圈試辦，後來決定在六合、南華與光華商圈試辦，屆時將有100部電腦在3大商圈推出測試。

台東縣2年前就有「台東金幣」，透過「TTPush踢一下」APP，至今已有5萬3000個會員，10元金幣等於1元新台幣，會員在金幣送完前填寫問卷都可以獲得台東金幣，可在合作店家消費，也能繳交台東市的路邊停車費。去年的兌換率超過9成，今年目標是達到會員12萬人，未來希望與高雄市、新北市等有意推動虛擬貨幣的縣市跨域合作。

台東縣長饒慶鈴表示，TTPush使用方便、可以在第一時間知道台東大小事，顯見台東已是一個擁抱新創科技的智慧城市，今年將衝刺利用TTPush「台東金幣」讓更多認同台東的人加入「V型人」成為「台東數位縣民」。

國計處長余明勳說，台東金幣簽約廠商超過200家，上架商品超過500項，未來會持續推廣台東金幣普及率，並與高雄市、嘉義市等有意推行虛擬貨幣的縣市跨域合作，同時與「購夠台東GOGO TAITUNG」電商平台合作，讓縣境外的會員也能使用台東金幣線上購買台東優質商品。

(中國時報)

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