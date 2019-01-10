貿易戰緩解 台股衝紅包行情

美陸貿易戰緩解利多，外資加碼，蘋概股帶動唱，激勵台股大漲174點，推升大盤指數順利重回9700點關卡。（王德為攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

美陸貿易談判露出曙光，台股昨開高走高，外資狂買上市股121億元、蘋概三王同步走高，進而帶動內資買盤，不僅推升大盤指數攻克9700點關卡，終場大漲174點、以9738點作收，成交量達1258億元，重返千億元大關。

重回9700點 萬點難守穩

華南投顧董事長儲祥生表示，美國總統川普就是個「商人」，硬打貿易戰，不只把大陸經濟打得青筍筍，自己也受重傷，從近來美股大跌、企業獲利下修就可以窺探端倪。

不過，美陸貿易戰重啟談判，雙方好言相向還不夠，儲祥生認為，對企業造成的傷害已如此巨大，必須要有更積極的作為、釋放更多利多，才能緩解現況。

外資已回頭加碼台股，分析師指出，外資只要連續加碼幾天，台股再度站上萬點一點也不難，但重點是「站不穩」，萬點頂多維持幾天就打回原形。

儲祥生指出，萬點站不穩理由很簡單，台股持續在企業獲利差、經濟趨緩及美國升息等利空打轉，當陸美貿易戰緩解利多消息出現就與利空拉扯，震盪加劇。

近日企業陸續公布去年12月營收表現，儲祥生形容「慘不忍睹」，以被動元件為例，業績平均掉了2成，蘋果預測第1季新機銷售數量，也較去年同期少了1千萬支，台積電下周即將要開法說會，大客戶頻頻砍單、又沒有新的炒作題材，今年展望怎麼可能好得起來。

看好Q1上漲率 投信估8成

台股大漲逾百點，保德信金滿意基金經理人朱冠華指出，短線震盪難以避免，不過，觀察近10年各季度表現，第1季上漲機率高達8成，平均漲幅達4.1％，台股在接下來的幾個月內仍大有可為，尤其貿易戰緩解，台股可望展開跌深反彈的紅包行情。

對心有餘悸的投資人，朱冠華建議，以定期定額投資台股基金，可以達到分散風險的效果，在台股目前處於相對低檔之際，掌握回升的長線趨勢。

(中國時報)

MOD爆霸王條款 頻道商告狀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。