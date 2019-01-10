貿易戰緩解 台股衝紅包行情

2019年01月10日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美陸貿易談判露出曙光，台股昨開高走高，外資狂買上市股121億元、蘋概三王同步走高，進而帶動內資買盤，不僅推升大盤指數攻克9700點關卡，終場大漲174點、以9738點作收，成交量達1258億元，重返千億元大關。

重回9700點 萬點難守穩

華南投顧董事長儲祥生表示，美國總統川普就是個「商人」，硬打貿易戰，不只把大陸經濟打得青筍筍，自己也受重傷，從近來美股大跌、企業獲利下修就可以窺探端倪。

不過，美陸貿易戰重啟談判，雙方好言相向還不夠，儲祥生認為，對企業造成的傷害已如此巨大，必須要有更積極的作為、釋放更多利多，才能緩解現況。

外資已回頭加碼台股，分析師指出，外資只要連續加碼幾天，台股再度站上萬點一點也不難，但重點是「站不穩」，萬點頂多維持幾天就打回原形。

儲祥生指出，萬點站不穩理由很簡單，台股持續在企業獲利差、經濟趨緩及美國升息等利空打轉，當陸美貿易戰緩解利多消息出現就與利空拉扯，震盪加劇。

近日企業陸續公布去年12月營收表現，儲祥生形容「慘不忍睹」，以被動元件為例，業績平均掉了2成，蘋果預測第1季新機銷售數量，也較去年同期少了1千萬支，台積電下周即將要開法說會，大客戶頻頻砍單、又沒有新的炒作題材，今年展望怎麼可能好得起來。

看好Q1上漲率 投信估8成

台股大漲逾百點，保德信金滿意基金經理人朱冠華指出，短線震盪難以避免，不過，觀察近10年各季度表現，第1季上漲機率高達8成，平均漲幅達4.1％，台股在接下來的幾個月內仍大有可為，尤其貿易戰緩解，台股可望展開跌深反彈的紅包行情。

對心有餘悸的投資人，朱冠華建議，以定期定額投資台股基金，可以達到分散風險的效果，在台股目前處於相對低檔之際，掌握回升的長線趨勢。

(中國時報)