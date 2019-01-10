MOD爆霸王條款 頻道商告狀

中華電信用戶成長，更邀請羽球球后戴資穎與導演吳念真擔任MOD雙代言人。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中華電信MOD用戶突破200萬，躍居本土影視龍頭，但卻也引來MOD契約裡有「霸王條款」爭議。中華電信MOD中的「德國之聲」1日起遭下架，頻道代理商台灣互動狀告NCC，指控MOD契約裡有「霸王條款」，NCC副主委翁柏宗表示，已受理申訴案，將檢視商業契約條款有沒有違反《固網管理規則》。

翁柏宗指出，MOD是開放平台，頻道變更只需報備，不需經過NCC許可，其他頻道已經完成符合相關規定的整個程序；至於MOD給的契約有「霸王條款」嗎？翁說目前除了台互，沒其他頻道代理商申訴契約有問題，NCC也不清楚原因。

中華電信因沒有頻道自主的權力，如果因和頻道商的糾紛造成下架，MOD就要負全責，翁柏宗坦言，曾想修廣電三法，把有線電視和IPTV的規則拉齊，但立法院無共識，他說，這確實是一個問題。

台互7日發聲明指控「德國之聲」德語頻道遭中華電信MOD下架，內容指出，自10年前起就取得該頻道授權，申請上架在MOD播出，多年以來長期免費提供用戶收視，從未在這個頻道上獲利；而中華電信下架該頻道的理由，是雙方「未簽定契約」，但新版契約加入了不公平的「霸王條款」，且不願進一步協商。

這條「霸王條款」，是指如果頻道代理商面對檢舉等爭議，對中華電信提出異議或訴訟，即使在契約關係中，中華電信也有權把頻道下架或終止服務，不受理代理商的申請，簡直是「剝奪司法救濟權利」。

不過，中華電信也發出聲明稿澄清，所有代理商都有這條規定，甚至去年的契約裡就有，台互去年是同意續約的，代表早就知道這不是「針對性的新增條款」。

(中國時報)

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