日圓獨強 哈日族傷荷包

台股大漲，新台幣卻只踱小步，日本三菱UFJ銀行公布最新報告，斷言日圓在2019年升值幅度超過新台幣，今年上半年會升到1台幣換3.5至3.8日圓。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台股大漲，新台幣卻只踱小步，日本三菱UFJ銀行公布最新報告，斷言日圓在2019年升值幅度超過新台幣，今年上半年會升到1台幣換3.5至3.8日圓，7月以後很可能只剩3.4日圓，哈日族恐怕得先換些日圓「囤著」。

台股指數昨日開高走高，美國總統川普在臉書表示陸美貿易談判樂觀，激勵權值股發威，指數大漲逾百點，不過台北外匯市場，卻不見外資回頭認錯的匯入身影，終場小升3.5分，以30.801元對1美元作收。

對於新台幣升不動，外電針對外匯交易員對新台幣做問卷調查，推估新台幣第1與第2季底分別為31.0和31.1，對第2季看空高達6成，認為未來2季外資將不改匯出態勢，屆時新台幣將緩步走貶探底，貶值命運恐難逃。

相較於新台幣腳軟，日圓卻強勁升值。三菱UFJ銀行首席分析師內田稔指出，日本內部預測物價下跌，實質利率上升，日圓不只是2018年最強貨幣，2019年持續看漲。相較於外界多認為，Fed聯準會今年還會再升息2次，內田稔指出，今年美國應該只會升息1次，美元沒有像去年那麼強勢，但也很難大幅貶值。

內田稔預測，日圓2019年升值幅度會超過新台幣，新台幣對日圓行情會愈來愈差。2018年新台幣對日圓約在3.8到4，2019年上半年會降到3.5至3.8，2019年7月以後，更有可能降到最低3.4，持續下滑。

匯銀主管認為，陸美貿易戰推升日圓成為資金避風港，隨著美元升息循環將劃下句點，日圓勢必獨強，反觀新台幣缺乏升值題材，對日圓持續貶值也是意料中事。

(中國時報)

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