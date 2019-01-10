歐盟2月2日防衛措施加稅 台鋼品中槍

2019年01月10日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

歐盟預定下月2日起針對進口鋼品採行防衛措施，配額外將課徵關稅25％。經濟部國際貿易局本月4日邀集我鋼鐵出口業者、公協會討論。

目前估計，我國會有139萬噸受影響，整體出口金額14億元，其中未受配額部分，恐加徵25％的關稅。

為因應全球鋼鐵產能過剩及美國「232」鋼品措施，歐盟也要對進口鋼品實施為期3年的防衛措施，將依照進口鋼鐵業者2015至2017這三年平均進口量，給予以每年加計5％方式核配，超過配額鋼品課徵25％關稅。

鋼鐵公會表示，歐盟雖會多給5％配額，但我國近3年對歐進口主力鋼品量呈逐年成長趨勢，依歐方統計，我輸歐量由2015年之35.6萬噸成長至2017 年之84.9萬噸，依歐盟三年進口平均給予我國約53萬噸配額，倘配額用罄，只能與其他國家共同競爭65萬噸剩餘配額。等該配額用罄後，我銷歐鋼品將被加徵25％關稅，對我鋼品出口將造成相當程度的影響。

其次，2017我未獲國家配額鋼品出口量約3.1萬噸，也須與其他國家爭取共同配額，同樣會被加徵25％關稅。

貿易局表示，對於歐盟決定感到遺憾，將持續與業界密切聯繫，並透過與歐盟諮商，生效日前在途貨物能否排除適用防衛措施等。

2017年我鋼鐵產業產值約1.12 兆元，3成為外銷，歐盟為我第2大出口市場，僅次於東協國家，2017年我輸歐涵蓋鋼品金額約為14億美元。

(中國時報)