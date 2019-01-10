2019年01月10日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

去年公投後，經濟部進行全國能源政策總盤點月底將出爐，經濟部昨天表示，這次盤點能源供需(電夠不夠)將不像以前只看到2025年，會再拉長到2030年，並納入節電成效去評估當時總用電量。如此對比燃煤、燃氣、再生能源發電機組容量後，再把核放進去分析，才能看是否需要延役。

依據能源局的長期電力負載預測，到2025年全國用電將達到4032萬瓩，比起去年3654萬瓩高出1成。經濟部能源局局長林全能表示，因這次公投內涵沒有限制時間點，所以不能只評估到2025，電力供需要看更遠一點，檢視會拉長到2030年。

涉及到經濟發展，2030年用電勢必比4032萬瓩更高，這關係到未來需要準備多少發電機組。林全能說，這次能源盤點會從幾個面向去看，首先是需求端，到2030年的電力需求多少。這會設計兩個情境，一個是節電成效高，一個是節電成效低，有不同的用電狀況。

再來就是看電力供給面盤點，分成燃氣、燃煤、再生能源，還有核能。他保證會忠實去分析，機組未來設置狀況，往前推動會遭遇那些困難。

這次能源總盤點會納入能源配比、空氣汙染來源、溫室氣體、燃料成本等因素作全盤考量。林全能表示，屆時2025年能源配比532(氣煤綠)是否要調整，現在還不敢說。是否納入核能，就是看整體供需分析，已請台電提出核一、二、三電廠延役的法規面、挑戰資料去分析。

(中國時報)