李光耀遺囑 再爆子女鬩牆

2019年01月10日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

新加坡第一家庭關係表

新加坡開國總理李光耀2015年逝世後，故居存廢問題引發子女鬩牆。近日獅城第一家庭的家務事又再度成為焦點，總檢察署向律師公會投訴，指總理李顯龍弟媳林學芬參與李光耀的最終遺囑擬訂，屬專業行為失當。李顯揚則澄清，妻子從未擔任李光耀的律師。

李光耀之女李瑋玲6日晚間在臉書（Facebook）發文指，總檢察署提出1份長逾500頁的信件，向律師公會投訴弟媳林學芬，指她在為李光耀準備遺囑上，有專業行為失當之嫌。

涉擬遺囑 林學芬利益衝突

總檢察署指，林學芬參與李光耀遺囑擬訂，確有利益衝突，因為她的丈夫、李光耀次子李顯揚是遺囑受益人之一，且「李顯揚在該份遺囑中享有的利益增加」。該署又指，自去年10月起多次要求林學芬解釋其角色，但一直未收到回覆，故轉交律師公會處理。

李顯揚7日晚間發文駁斥，自1995年父親立下首份遺囑以來，Lee&Lee律師事務所一直擔任其律師，法庭也已在2015年發出遺囑認證。他不懂為何總檢察署現在追究此事，「把公共資源浪費在私人事務上」。

李瑋玲吃悶虧 李顯揚得利

李光耀先後共立下7份遺囑，前6份皆是由他及Lee&Lee事務所律師柯金梨共同草擬，第7份則由林學芬參與擬定。在最後1份遺囑中，拆除故居的條款被重新列入，遺產分配方式也由原本李瑋玲獲得較多，改為3名子女平分。在李光耀逝世約3個月後，李顯龍比對各版本遺囑的內容，並對最終遺囑的擬訂過程提出質疑。

李瑋玲在貼文中也再次提及歐思禮路38號故居的去留問題。早在去年6月，李瑋玲、李顯揚就針對此問題公開指責李顯龍，「我們只是平民，保留李光耀故居對我們沒有實質好處，但對李顯龍而言，是政治權力的延續」，引發爭端。

李顯揚反批 浪費公共資源

李瑋玲和李顯揚曾於2015年公開李光耀遺囑關於故居處置的內容，強調父親曾多次要求新加坡政府在他去世後，拆除將其住所，以免變成「供人崇拜的遺跡」。

此後，李顯龍在國會辯論中公開李光耀簽署的故居翻修計畫等檔案，證明父親曾同意探討拆除外的其他選項。紛紛擾擾數周後，李顯揚及李瑋玲發布聯合聲明，建議「停火」，李顯龍也同意私下解決。事隔9個月，李瑋玲又再次發貼文重提舊事。

(中國時報)