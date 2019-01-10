一則假新聞 驚見兄弟真開打

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中國時報
／綜合報導

新加坡第一家庭兄弟鬩牆愈演愈烈！新加坡部落客梁實軒因在臉書轉發一篇文章，文中指總理李顯龍涉及一馬發展公司（1MDB）弊案，被李顯龍控告誹謗。他則反控李顯龍濫用司法程序，請求名譽損害賠償。最勁爆的是，梁透露，第一個捐助他訴訟費用的人，是李顯龍的弟弟李顯揚。

李顯龍與梁實軒互控的訴訟案件，在新加坡鬧得滿城風雨。導火線是當地財務顧問梁實軒於去年11月7日在臉書上分享馬來西亞社群媒體網站The Coverage一篇指李顯龍成為一馬發展公司弊案中變成「主要被調查對象」的報導。

新加坡官方嚴正聲明這是一則假新聞，而且具有明顯的誹謗意味。李顯龍因此對經常批評政府政策的梁實軒提起誹謗訴訟。

不過，梁實軒反駁說，這則報導不是他寫的，他只是轉載，既沒有渲染或評論，也沒說轉載的報導內容屬實。梁表示，他只在臉書轉載3天，並在接獲資訊通信媒體發展局（IMDA）通知後隨即撤下。不過，李顯龍與新加坡政府也早已聲明相關報導不實，一般民眾也都知情。

梁反控李顯龍濫用司法程序，宣稱對方提告的目的「顯然是要利用法律程序，打壓新加坡言論自由」。他還發動眾籌，希望能動員一萬人，一人一元捐助其訴訟費。

梁實軒自爆，李顯揚已率先捐款。李顯揚在答覆英文報《今日報》和《雅虎新加坡》詢問時不僅證實此事，還說那是一筆「相當可觀的數目」。至於為何要捐錢給梁實軒，李顯揚反問：「這需要解釋嗎？」

今年預料是新加坡選舉年，分析指出，李顯龍在與梁實軒互控的官司中的表現或處理方式，很可能對選民的觀感產生一定影響。對人民行動黨的整體表現造成不利影響。

(中國時報)

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